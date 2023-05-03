

هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل محمد دهيليس مغادرة الفريق نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد قضائه ثلاثة مواسم على رأس الجهاز الفني، مشيدا بتعاون مجلس الإدارة والجهاز الإداري واللاعبين طوال فترة عمله وحرصهم الدائم على دعم الجهاز الفني.



وذكر دهيليس «أن هناك تحديات كثيرة واجهت الفريق خلال فترة عملي مع الساحل، أبرزها عدم وجود منشأة رياضية متكاملة للنادي، وعدم توافر فرص استثمارية كافية بالنادي، مما يحد معه من تعاقدات الفريق مع المحترفين، على الرغم من أننا قدمنا مباريات كبيرة خلال الموسم الحالي، وكان الفريق قريبا من التأهل إلى نهائي كأس سمو ولي العهد».



وأشاد دهيليس بالنظام العام للدوري في الموسم الحالي، مضيفا: اننا شهدنا بطولة عامرة بالإثارة والندية، ويتوقع أن تتواصل المنافسة على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، لكن على الجهة الأخرى هناك سلبية في المجموعة الثانية التي ضمت أربعة فرق، حيث عانى فريقا الساحل والتضامن من صعوبة المنافسة لأجل البقاء ضمن أندية الممتاز للموسم المقبل، نظرا للفارق الكبير في النقاط مع فريقي الجهراء والنصر، مما وضع لاعبي الفريقين تحت ضغط نفسي هائل منذ بداية القسم الثالث، آملا من الاتحاد توفير حافز مادي لمتصدر ترتيب المجموعة الرابعة.