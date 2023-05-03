

توج منتخب مصر بلقب البطولة العربية الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة بعد فوزه «الصعب» على المنتخب الوطني في المباراة النهائية التي جرت مساء أول من أمس بنتيجة 41 - 40.



وجاءت المباراة النهائية التي شهدت حضور راعي البطولة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قوية من الجانبين، لاسيما في الجانب الدفاعي.



وشهدت الدقائق الأخيرة للمباراة التي جرت على صالة النادي الرياضي الكويتي للمعاقين ندية من الفريقين في ضوء تبادل التقدم بينهما ليتمكن المنتخب المصري من حسم اللقب في الثواني الأخيرة.



وأحرز منتخب المغرب المركز الثالث بفوزه على نظيره الإماراتي 60 - 43 في المباراة الترتيبية التي رجحتها خبرة المغاربة لينالوا الميدالية البرونزية، فيما احتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع.



وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة شافي الهاجري في تصريح عقب الختام، أن البطولة التي استمرت 5 أيام بمشاركة 8 منتخبات نجحت فنيا وتنظيميا وجماهيريا.



وأضاف الهاجري أن منتخب الكويت قدم مستوى عاليا أسهم بتحقيق أربعة انتصارات متتالية قبل أن يخسر المباراة النهائية بفارق نصف سلة فقط أمام منتخب متأهل لبطولة كأس العالم المقررة في الإمارات يونيو المقبل.



وثمن الهاجري الدعم اللا محدود للوزير المطيري للجنة المنظمة والذي تجسد برعايته للبطولة وحضوره المباراة الختامية، مشيدا بدور الهيئة العامة للرياضة بتذليل كل العقبات.



من جانبه، أعرب لاعب منتخب مصر أحمد فتحي عن سعادته الغامرة بتحقيق لقب النسخة الأولى من البطولة، مشيدا بالمستوى المتميز للاعبي منتخب الكويت.



ونوه فتحي بدور اللجنة المنظمة وحرصها على توفير كل سبل الراحة للمنتخبات المشاركة، آملا استمرار البطولة بما يسهم في رفع مستوى اللعبة عربيا.



حضر ختام البطولة المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف فيصل اليتيم ونائبه لشؤون الرياضة التنافسية بشار عبدالله والرئيس الشرفي لنادي المعاقين الشيخة شيخة العبدالله وعدد من مسؤولي اللجنة المنظمة للبطولة وجماهير غفيرة.