هشام أكبر: ليالي المارينا الغنائية مستحدثة ولا يوجد مثلها في الخليج

مهند يوسف: اخترنا الطريق الأصعب بتقديم حفلات بعيداً عن «الويك إند»



ياسر العيلة



انطلقت أولى الليالي الغنائية لسهرات «ليالي المارينا» بفندق المارينا مساء امس الأول، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير الذين لبوا دعوة الزملاء في إذاعة وتلفزيون «مارينا اف ام»، وقامت بإحيائه المطربة المصرية غادة رجب.



بدأت السهرة بتقديم جميل ومميز من المذيع عبدالمطلب نذر، مدير الايفينتات بإذاعة «المارينا» والذي رحب بالحضور، وكشف عن أن حفلات «ليالي المارينا» مستمرة لمدة شهرين من الاحد الى الاربعاء من خلال 32 حفلا موسيقيا غنائيا، ومن ثم قام بتقديم الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان د.فوزي اللنقاوي والتي عزفت مجموعة من المقطوعات التي نالت إعجاب وتصفيق الجمهور اكثر من مرة.



«ميدلي» خاص



عقب ذلك، قدمت المطربة اللبنانية سميرة جمال الدين «ميدلي» خاصا لأغان منوعة بين العربية والأجنبية من اختيار د.اللنقاوي، حيث بدأت فقرتها بأغنية «بتذكرك بالخريف» لفيروز، وأتبعتها بالاغنية العالمية الشهيرة «hello» لآديل، ومن بعدها شدت بـ «البنت الشلبية» لفيروز، و«My All» للمطربة ماريا كاري، وقدمت أغنية «حلف القمر» لجورج وسوف، و«sway» لمايكل بوبليه، و«يا عاشقة الورد» لزكي ناصيف، ثم «راجعين يا هوى» لفيروز، و«أنا مالي» لوردة الجزائرية، واختتمت بأغنية على «هدير البوسطة» لفيروز.



وكان الحضور على موعد مع نجمة الحفل غادة رجب التي أثبتت أنها «سلطانة طرب» من خلال تقديمها مجموعة من الأغاني الطربية التي نالت إعجاب الحضور بشكل كبير وصفقوا لها كثيرا، وسط تفاعل مع الإحساس العالي الذي غنت به، فهي تملك صوتا قويا وحنونا ومثقفا يجعلها تستحق ان تتواجد في الوسط الفني الغنائي العربي في مكانة افضل مما هي عليه حاليا.



وقدمت غادة أغاني الراحلة وردة الجزائرية «أكذب عليك» و«في يوم وليلة» و«بتونس بيك»، كما غنت للفنانة الموهوبة فيروز المصرية «كروان الفن وبلبله»، وشدت لكوكب الشرق «حب ايه» و«دارت الأيام»، التي اختتمت بهما السهرة.



تناغم وانسجام



وفي تصريح لـ «الأنباء»، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة «جلف سات» هشام أكبر قائلا: منذ أكثر من شهرين ونحن نعمل على هذه الليالي من خلال بروفات كانت تتم بشكل يومي قبل وخلال أيام شهر رمضان الماضي، لذا تشاهد تناغما وانسجاما بين الفرقة الموسيقية بقيادة د.فوزي اللنقاوي والمطربين الذين تم اختيارهم باحترافية لإحياء «ليالي المارينا».



وأضاف أكبر: الجميع يعلم أن إذاعة «مارينا اف ام» منذ بدايتها سباقة في اختيارها للنمط وآلية العمل الذي تعمل بها في كل ما تقدمه لمستمعيها، فإذا تحدثنا عن الأعمال الكوميدية فإن تركيزنا كان على الاعمال الثقيلة البعيدة عن أي ابتذال، وعلى مستوى الموسيقى والغناء نقدم أشياء راقية وجدت قبول واحترام الجمهور والحمد لله، وهذا هو أسلوبنا الدائم في طريقة عملنا وسنستمر به دائما، وبالنسبة لـ «ليالي المارينا» فهي مستحدثة ولا يوجد مثلها في الخليج بشكل عام، «ليالي المارينا» ليست حفلات غنائية وإنما سهرات باختيار نوعية الأغاني التي تقدم من خلالها بشكل متجانس يجمع بين الموسيقى العربية، موسيقى الجاز، والأغاني الخليجية والعربية مع الأغاني الأجنبية، وهذا بمنزلة رسالة لذواقة الفن ولها جمهور خاص، ومن اجل ذلك فإن القاعة التي تقام فيها الليالي عدد مقاعدها محدود، لأن الموضوع بالنسبة لنا ليس تجاريا على الإطلاق، وإنما نحن نقدم رسالة لمتذوقي الفن والطرب، والحمد لله الإقبال جيد.



الفن الجميل



من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي لـ «مارينا ميديا» الإعلامي مهند يوسف قائلا: اختيارنا لـ «ليالي المارينا» تم عن قناعة وإيمان تامين بأهمية الفن الجميل الذي قدمه عمالقة الغناء العربي والخليجي، واستكمالا لهذه المسيرة فكرنا في تقديم تلك الليالي خلال شهري مايو الجاري ويونيو المقبل، من الأحد الى الأربعاء كل أسبوع، وخالفنا بذلك النظام السائد والمتعارف عليه بأن الحفلات الغنائية تقام في إجازة نهاية الأسبوع فقط.



وتابع: بذلك نكون اخترنا الطريق الأصعب إيمانا منا في الدرجة الاولى بهذا الفن الراقي الذي له محبوه حتى لا يندثر، ومن عوامل نجاح الليالي وجود فرقة موسيقية من أمهر العازفين من الكويت ومصر والبحرين بقيادة د.فوزي اللنقاوي لإمتاع الجمهور، وأيضا من باب تنشيط السياحة الفنية بالكويت لأنه كما تعلم السائح في أي بلد يبحث عن الأنشطة الفنية التي تقام بها، لذلك فإن السائح والمواطن الكويتي سيجد ضالته في «ليالي المارينا» طوال أيام الأسبوع، خاصة أنها منوعة، ونحيي من خلالها أعمال كبار المطربين مثل روائع عبدالله الرويشد وأبوبكر سالم وأم كلثوم وعبدالوهاب وفيروز ووردة بأصوات جميلة مثل أحمد الحريبي وعادل الماس وعبدالعزيز أحمد وعبدالعزيز المسباح، بالإضافة للنجمة غادة رجب التي تقدم اكثر من ليلة من هذه الليالي، ومعنا أيضا المطربة اللبنانية ولاء الجندي التي ستحيي ليلتين في الأسبوع الثالث من هذا الشهر بإذن الله.



واختتم الإعلامي مهند يوسف حديثه قائلا: نحن نخاطب من خلال هذه الليالي النخبة من المستمعين لخلق أجواء موسيقية وغنائية مختلفة لا توجد بالكويت.