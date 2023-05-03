



بدأت الفنانة هبة طوجي العد التنازلي لطرح أغنيتها الجديدة «بعد السنين»، وكشفت عن الفيديو التشويقي للأغنية والمقرر إطلاقها رسميا الجمعة المقبلة، بالتعاون مع «يونيفرسال أرابيك ميوزك العالمية»، كمقدمة لإصدار الألبوم الجديد بنفس الاسم.



وأشارت هبة، حسب موقع «سيدتي نت» إلى أن «بعد سنين» يضم 13 أغنية، سيتم إطلاقها دفعة واحدة بعد أيام على مختلف المنصات الرقمية، ومهدت الفنانة لإطلاق الألبوم المنتظر بإطلاق فيديو يوثق جلسة التصوير التي خضعت لها في لوس انجيليس بالولايات المتحدة الأميركية.



ويأتي الألبوم استمرارا للتعاون الفني الناجح بين هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني، الذي يتولى مهمة الإنتاج الموسيقي لأغنيات الألبوم، ويعد نتاج ثلاث سنوات متواصلة من التحضيرات ليظهر الألبوم بشكله النهائي.



ويعد الكليب المنتظر ثالث الأغاني المصورة من الألبوم الجديد، بعد الديو العالمي مع الفنان لويس فونسي عبر أغنية «لو نبقى سوا»، وأعقبتها هبة مؤخرا بإطلاق الكليب المصور لأغنية «حبيبي خلص».