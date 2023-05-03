مفرح الشمري - [email protected]



بعدما سلطت «الأنباء» الضوء على الحالة الصحية التي يعاني منها الفنان القدير أحمد جوهر في عددها أمس وهي أمراض عدة مثل أمراض القلب والماء بالرئة وضيق التنفس، تمنى له الكثير من محبيه وزملاء دربه، على رأسهم وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الشفاء العاجل.



وقد «فزع» الوزير له من خلال رسالة نصية تلقتها «الأنباء» عن طريق «الواتساب» كتب فيها «انه تم إجراء اللازم بالتنسيق مع معالي وزير الصحة»، شاكرا «الأنباء» على الاهتمام، ولم يكتف الوزير عبدالرحمن المطيري بهذا فقط وإنما كلف مدير العلاقات العامة بوزارة الإعلام الزميل شامخ الرشيدي بالاتصال على ذوي الفنان أحمد جوهر، مؤكدين لهم ان وزارة الإعلام لم ولن تنسى عطاءات أي فنان كويتي ساهم في الحركة الفنية بالبلاد، وأنه ستتم تلبية أي احتياجات يريدها خلال وضعه الصحي الحالي، طالبين منهم بتزويدهم بالتقارير الطبية لعمل اللازم حتى لا يتفاقم وضعه الصحي المستقر حاليا.