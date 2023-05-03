

القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من يونيو المقبل.



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من الشهر المقبل، وأنه رغم نفي المركز لتلك الشائعة عدة مرات، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى.



وأشارت إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، ونشير إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.



في سياق متصل، تم تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش، على الرغم من زيادة التكلفة الإنتاجية، كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية نحو 64 مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنويا.