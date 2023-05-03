دعا قادة النقابات العمالية الفرنسية خلال اجتماع امس، إلى يوم جديد للتظاهر في 6 يونيو المقبل، للاحتجاج على نطاق واسع في جميع أنحاء فرنسا على قانون إصلاح نظام التقاعد. ويأتي هذا الموعد قبل يومين من تقديم مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية (مجلس النواب) يهدف إلى إلغاء نص إصلاح نظام التقاعد.

كما حدد الاتحاد النقابي شروطه لعقد اجتماع محتمل في مقر مجلس الوزراء مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، موضحا أن لكل نقابة كامل الحرية في عدم مقابلة إليزابيث بورن إذا اعتبرت النقابة أن الشروط غير مستوفاة لعقد هذا اللقاء. وجاء اجتماع الاتحاد النقابي في اليوم التالي من المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد أمس الأول في يوم «عيد العمال»، حيث شارك 2.3 مليون متظاهر في جميع أنحاء فرنسا بينهم 550 ألف شخص في شوارع العاصمة، وفقا للاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات العمالية الكبرى) في فرنسا، بينما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 782 ألف شخص شاركوا في المسيرات التي انطلقت امس الأول في البلاد، بينهم 112 ألفا في باريس، في إطار المظاهرات ضد قانون التقاعد.