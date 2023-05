أعلن بنك بوبيان عن أسماء عملائه الفائزين في تحدي Boubyan Glow Up الصحي الذي نظمه بالتعاون مع تطبيق Nutribox وذلك في إطار حرصه على تبني نمط حياة صحية جديدة واتباع أنظمة غذائية للحفاظ على الصحة العامة وتجنب الأمراض المرتبطة بأمراض السمنة وسوء التغذية.



ومنذ الإعلان عن إطلاق التحدي شارك أكثر من 800 من عملاء وعميلات بنك بوبيان، خضعوا خلال فترة التحدي التي استمرت إلى 6 أسابيع لبرنامج صحي متكامل ومتابعة مستمرة لانظمة المشاركين الصحية من قبل مجموعة من خبراء التغذية حتى المرحلة النهائية من التحدي والإعلان عن فوز 3 فائزين من الشباب و3 من الفتيات بجوائز مالية قيمة تصل إلى 500 دينار للمركز الأول و400 دينار للمركز للثاني و300 دينار للمركز الثالث.



وقد فاز من شريحة الشباب بالمركز الأول بدر حسن الكندري وفهد خالد الفيلكاوي بالمركز الثاني، بينما احتل المركز الثالث محمد بسام بوبشيت



بينما فازت بالمركز الأول زكية عبدالخضر القلاف من شريحة الفتيات، وسارة محمد الانصاري بالمركز الثاني، لتأتي فاطمة سالم العجمي في المركز الثالث.



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان قتيبة البسام: نسعد باختتام تحدي Boubyan Glow Up الصحي الذي تم إطلاقه قبل فترة ليشهد نجاحا كبيرا بعد مشاركة كثيفة من عملائنا من الجنسين من 18 عاما لما فوق.



وأضاف ان ما شهده تحدي Boubyan Glow Up من نجاح يجعلنا بالضرورة أمام تحد جديد لخلق فكرة صحية جديدة تترك اثرا ايجابيا ملحوظا على صحة المشاركين وفي نفس الوقت تؤكد رؤيتنا وتعزز استراتيجيتنا تجاه ضرورة تبني نمط حياة صحية.