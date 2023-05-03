عبدالهادي العجميأكد مصدر عسكري مطلع في الحرس الوطني، ان القيادة العليا للحرس ستعتمد كشوفات ترقيات الضباط الشهر المقبل.وقال المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان ترقيات الضباط ستكون للمستحقين للترقية إلى رتب عقيد ومقدم ورائد ونقيب وملازم أول.وردا على استفسار «الأنباء» عن التأخير في اعتماد ترقية 60 «عقيد» إلى رتبة «عميد» ممن استوفوا جميع شروط الترقيات، وتمت مقابلتهم في فبراير الماضي تمهيدا لترقيتهم، شدد المصدر على ان الكشف جاهز أمام القيادة العليا للحرس، وأن التأخر في اعتماد ترقياتهم بسبب عدم وجود مناصب قيادية، أو بمعنى أصح شاغرة، ومن المتوقع ان تتم ترقيتهم أسوة بزملائهم في الجيش ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام.