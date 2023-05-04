أوقف أرسنال نزيف النقاط وزاد محن جاره تشلسي عندما تغلب عليه 3-1 الثلاثاء في «الديربي» اللندني على ملعب «الإمارات» في ختام المرحلة الـ 34 من بطولة انجلترا لكرة القدم، مستعيدا الصدارة ومنعشا آماله في إحراز لقبه الأول منذ 2004.



وفرض القائد لاعب الوسط الدولي النرويجي مارتن أوديغارد نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 18 و31، وأضاف الدولي البرازيلي غابريال جيسوس الهدف الثالث (34)، وسجل نوني مادويكي الهدف الوحيد لتشلسي (65).



واستعاد أرسنال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الأربع الأخيرة (ثلاثة تعادلات وخسارة) وحقق فوزه الـ 24 هذا الموسم، رافعا رصيده الى 78 نقطة مستعيدا الصدارة بفارق نقطتين من مان سيتي حامل اللقب والفائز على مضيفه فولهام 2-1 الأحد.



في المقابل، واصل تشلسي نزيف النقاط ونتائجه الكارثية، فمني بخسارته الخامسة في مبارياته الثماني الأخيرة بالدوري التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر مع مباراة مؤجلة.



وهي الخسارة السادسة لـ «البلوز» من أصل ست مباريات خاضها حتى الآن بقيادة مدربه الجديد ـ القديم فرانك لامبارد في مختلف المسابقات.



وقال المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا «في أول 60 دقيقة، اعتقد أننا لعبنا بشكل جيد حقا، كان هذا كل ما أريد أن أراه من فريقنا»، مضيفا «السرعة، الجودة، الحركة، هدفان جميلان، تواصلنا مع جمهورنا وخلقنا أجواء لا تصدق، أردنا الحصول على الحق في أن نكون في صدارة الدوري، يسعدنا أن نكون هناك».



من جهته، أكد فرانك لامبارد مدرب تشلسي، أن هذا الموسم يوضح منذ بدايته حتى نهايته أنه يجب التوصل إلى الأسباب سريعا لأن الوضع لن يصلح بين عشية وضحاها.



ولم يستطع لامبارد تغيير حظوظ تشلسي منذ عودته لخوض فترة ثانية مع الفريق بعد إقالته في يناير 2021، وبدا لاعب إنجلترا السابق مذعورا وهو يشاهد دفاع فريقه الكارثي ليتقدم أرسنال 3-0 في أول 34 دقيقة، ورغم تحسن تشلسي في الشوط الثاني أوضح تقييم لامبارد بعد المباراة صعوبة المهمة التي ينتظرها المدرب الجديد للفريق في الموسم المقبل.



وقال المدرب الإنجليزي «اللاعبون يهتمون، جماهير تشلسي تتحدث عن عدم مبالاة اللاعبين لكني لا أصدق ذلك»، مبينا أن هناك العديد من الأسباب وبعضها صحيح، لاعبون جدد في الدوري انضموا إلى فريق في مرحلة صعبة، وهذا صعب جدا، وفي أقوى دوري بالعالم، لكن هناك أيضا بعض الأمور الأساسية، وهي أنه يجب عليهم التحسن.



وتقام مساء اليوم مباراة واحدة مؤجلة ضمن منافسات الجولة الـ 28، حيث يستضيف برايتون نظيره مان يونايتد في مواجهة صعبة على الفريقين.

ألاردايس بديلاً لغراسيا في ليدز



أقال نادي ليدز يونايتد الذي يكافح للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مدربه الإسباني خافي غراسيا وعين سام ألاردايس بدلا منه حتى نهاية الموسم، حسب ما اعلن في بيان رسمي أمس.



وبعد يوم من إقالة مديره الرياضي الإسباني فيكتور أورتا، أعلن ليدز رحيل المدرب السابق للسد القطري رفقة جهازه الفني.



وبعد قدومه إلى ليدز في فبراير الماضي، سيرحل غراسيا برصيد هزيل بلغ أربع خسارات في آخر خمس مباريات في «البريمييرليغ»، ليحتل حاليا المركز السابع عشر، بفارق الأهداف عن نوتنغهام فوريست الثامن عشر المؤدي للهبوط إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب).



من جهته، قال ألاردايس: «إن الأمر استغرق ثانيتين فقط للموافقة على تولي المنصب».