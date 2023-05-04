

أكد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان شاباغاين الثلاثاء أن الزيادة الحادة بمعدل ووتيرة الكوارث الإنسانية حول العالم تفوق الموارد المتوافرة.



وقال شاباغاين في لقاء مع «كونا» إن العديد من المعطيات أدت الى تفاقم الكوارث الإنسانية منها زيادة الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية التي أصبحت أشد عنفا بسبب التغيير المناخي والكوارث الصحية مثل انتشار «كوفيد19» الذي لا يزال يلقي بثقله على العديد من الأنظمة الصحية علاوة على شح مصادر المياه الصالحة للشرب في العديد من البلدان.



وبين المسؤول الدولي الذي التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وممثلي جمعية الهلال الأحمر الكويتية خلال زيارته الحالية للبلاد ان «أكبر عقبة نواجهها كمنظمة إنسانية تزايد الاتكال على المنظمات والمساعدات الإنسانية»، مبينا ان الموارد باتت لا تكفي فيما يمكن حل معظم الأزمات والكوارث بالحوار والسياسة.



وقال انه على الرغم من تمنيه الوصول الى حلول سياسية وجذرية للعديد من المشاكل ليس فقط بالنسبة للحروب والصراعات الإنسانية بل أيضا الحد من التغير المناخي إلا أن تلك الحلول «يجب ان تكون على واقع المجتمعات».



وعن الأزمة السودانية لاحظ أن الحالة «مستمرة بالتطور ولها قابلية ان تتحول الى كارثة إنسانية» موضحا انه رغم تمرير بعض المساعدات «هنا وهناك» فإن الحاجة ماسة «لعملية إغاثية متكاملة لأن المستشفيات امتلأت والمعدات الطبية على وشك النفاد وهنالك شح بالطعام والماء علاوة على انقطاع خطوط الكهرباء والوقود».



وذكر شاباغاين ان هنالك عملية نزوح مدني ضخمة داخل السودان وبالتحديد الى خارج العاصمة الخرطوم مشيرا الى تقارير تفيد ببدء النزوح خارج الحدود السودانية الى تشاد ومصر وإثيوبيا.



وثمن مبادرات الكويت الإنسانية بإطلاقها اليوم حملة جمع التبرعات من قبل الهلال الأحمر الكويتي لصالح الشعب السوداني إضافة الى الدعم الإنساني والإغاثي المباشر التي تقدمه حول العالم.



ومن جانبها، قالت نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عن منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ مها البرجس في تصريح مماثل لـ «كونا» انه حسب التقارير العالمية فإن السودان «على حافة المجاعة» بسبب الصراع السياسي داخلها وحاجة شعبها الماسة للمساعدات الإنسانية.



وأكدت البرجس أن الطائرة الكويتية الأولى المحملة بالمساعدات الأساسية ستنطلق خلال يومين بالتعاون مع وزارات الخارجية والدفاع والصحة.



وعما يواجه الاتحاد والجمعيات حول العالم قالت ان العديد من الدول تعاني كوارث إنسانية منها سوريا وخصوصا بعد الزلزال المدمر الذي هزها مع تركيا، إضافة الى ما يعانيه شعب الصومال من مجاعة «لكن ما يحدث في اليمن هو أكبر أزمة إنسانية في العالم».