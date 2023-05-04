يوسف غانم



صرح الأمين المساعد المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية أ.د.سلطان الديحاني بأنه وبفضل الجهود المتواصلة والمشتركة لجميع الشركاء المعنيين بملف الملكية الفكرية في البلاد والذين شاركوا مكتبة الكويت الوطنية خلال الأعوام السابقة عبر عدة لقاءات مشتركة لمجموعة عمل حقوق الملكية الفكرية بالدولة، لم يتم إدراج الكويت في قائمة المراقبة الأميركية الخاصة بالملكية الفكرية «تقرير 301» للعام الثاني على التوالي لعام 2023. وأضاف أ.د.الديحاني: نهنئ أنفسنا جميعا بذلك الإنجاز والتقدم الحالي المتواصل والبارز لجميع جهات الدولة المعنية في معالجة بعض المخاوف التي أشار إليها بعض ممثلي الجمعيات والشركات في القطاعات الإبداعية والشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ قوانينها والشفافية، والذين أكدوا على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، والذي يأتي فيه استمرار رفع اسم الكويت للمرة الثانية من قائمة المراقبة لهذا العام 2023 بفضل الجهود المشتركة والمتزايدة بين جهات الدولة المعنية في إنفاذ القانون ضد بيع المنتجات والبضائع المقلدة وتأسيس المنصات الإلكترونية في الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة وبإدارة حق المؤلف بالمكتبة الوطنية كي تتمكن كل منهما في تنظيم وجمع التقارير عن مخالفات حقوق الملكية الفكرية والتعديات على العلامات التجارية، والذي ساهم في زيادة مستوى الشفافية. وأشار أ.د.الديحاني إلى أن التقرير الحالي يسلط الضوء على المخاوف المستمرة حول القرصنة الإلكترونية وعمليات القرصنة في البث عبر الانترنت، محذرا من خدمات البث عبر الإنترنت غير الشرعية وتطبيقات القرصنة المتعلقة بها. ويعتبر «تقرير 301» تقريرا سنويا يصدره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية بشأن مدى فاعلية وكفاية جهود الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأميركية في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ قوانينها.