القاهرة - ناهد إمام



قدم المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية تبرعا ماليا لجمعية الأورمان الخيرية بقيمة 4151457 (أربعة ملايين ومائة وواحد وخمسين ألفا وأربعمائة وسبعة وخمسين جنيها مصريا)، تبرع من جمعية النجاة الخيرية لتجهيز غرفة مركزية لمرضى السرطان بمستشفى شفا الأورمان وتوفير أدوية سرطان وجهاز غسيل كلوى بالإضافة إلى إجراء عمليات عيون للأسر الأولى بالرعاية.



وأشارت مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية سارة المطيرى إلى أن هذا التبرع يأتي امتدادا لمسيرة الخير الكويتية التي تم تنفيذها على مستوى محافظات مصر تعبيرا عن تقدير وعرفان الكويت حكومة وشعبا لدور مصر الرائد والمتميز على الساحة العربية والإسلامية وتأكيدا على متانة العلاقات الطيبة والمتميزة التي تجمع شعبي البلدين الشقيقين.



وأعربت سارة المطيري عن شكرها لجمعية النجاة الخيرية على تعاونها الدائم والمستمر وتبنيها لمبادرات الرعاية الصحية ومساهمتها في تحقيق الرؤية المستقبلية للمكتب التي من أهدافها تعزيز العمل الإنساني والخيري على ارض مصر.



من جهته، أوضح مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان أن هذا التبرع هو رسالة حب من شعب الكويت إلى شقيقه الشعب المصري، كما أثنى على دور المكتب الكويتي في التنسيق الدقيق في تيسير وتنفيذ المشاريع الخيرية، موجها الشكر لكل أهل الكويت الكرماء وجمعية النجاة الخيرية والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية لما يقدمونه من دعم خيري وإنساني في جمهورية مصر العربية.