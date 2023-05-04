عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن وزارة التربية تدرس حاليا كل الأمور المتعلقة بموعد اختبارات نهاية العام الدراسي بما يتوافق مع استغلال المدارس ليوم الاقتراع، مشيرة الى ان تحديد موعد يوم الانتخابات البرلمانية 2023 في 6 يونيو المقبل رغم أنه يصادف يوم الثلاثاء وهو مقرر راحة للطلبة في أيام الاختبارات، لكن اعتدنا دائما أن اليوم التالي لعملية الاقتراع راحة لطلبة المدارس التي أقيمت فيها الانتخابات.

وأوضحت المصادر أن اختبارات طلبة المرحلة المتوسطة تبدأ في 28 الجاري وتنتهي يوم الاثنين 5 يونيو، وبالتالي سيؤدون اختباراتهم على أكمل وجه .

وأضافت أنه بالنسبة لاختبارات الصفين العاشر والحادي عشر ستنتهي يوم الخميس 8 يونيو، وبالتالي فإن «التربية» أمام عدة خيارات فيما يتعلق بامتحان يوم الأربعاء لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر منها ترحيل الاختبار وهذا قد يكون صعبا، خاصة ان اختبارات الثاني عشر تبدأ الأحد 11 يونيو او تعديل موعد بدء الاختبار على ان يكون الساعة الحادية عشرة بدلا من الساعة 8 صباحا، والأمر الآخر وهو المستبعد استثناء مدارس الثانوية من إقامة الانتخابات فيها.استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني فريق الطلبة المشارك في المسابقة الوطنية الأولى للروبوتات والتأهل للعالمية، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا.

وأكد د.العدواني خلال اللقاء الذي حضره وكيل التعليم العام أسامة السلطان أن وزارة التربية تفخر بمشاركة الطلبة في الولايات المتحدة الأميركية، في محفل علمي زاخر بالأفكار والعطاء، وهو ما يمنح الطلبة فرصة للاطلاع والمشاركة العالمية، مشيدا بجهود توجيه مادة الحاسوب والمعلمين الذين رافقوا الطلبة في رحلتهم العلمية.

واطلع العدواني على تجربة ومشاركة الطلبة من خلال تشغيل جهاز الروبوت والتعرف على أجزائه وتركيبه.