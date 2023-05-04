محمد الجلاهمة



شرع رجال قطاع الأمن الجنائي في البحث عن شخص مجهول التقطت له عدة صور بكاميرات المراقبة، وذلك على خلفية قيامه بالتردد على 3 مستشفيات منها مستشفيان حكوميان، والثالث مستشفى خاص بمحيط محافظة العاصمة، وجاء استهدافه الصيدليات في المستشفيات الثلاث من أجل السرقة، وكذلك دخوله غرفة طبيب خاص يعالج الأمراض النفسية ومخول بصرف أدوية مهدئة وسرقة خاتم الطبيب وأيضا السجل الذي يدون فيه الوصفات التي تحوي أدوية نفسية. وبحسب مصدر أمني لـ«الأنباء» فإن مسؤولا في وزارة الصحة تقدم الى مخفر الشويخ وأبلغ عن قيام مجهول بالدخول الى المستشفيين أحدهما متخصص في علاج الطب النفسي ومن ثم قيامه بمحاولة سرقة الصيدليات في الساعات الأولى من مساء أمس الأول وأحدث تلفيات.



وذكر المصدر ان مسؤولا عن الصحة قدم مقاطع مصورة من كاميرات المراقبة تظهر اللص خلال تحركاته داخل المواقع التي استهدفها.



وأضاف المصدر: تقدمت إدارة مستشفى خاص الى مخفر بنيد القار وأبلغت عن قيام مجهول بالدخول الى مكتب دكتور نفسي وسرقة سجل الأدوية الخاص بالطبيب والخاتم الخاص وكذلك محاولة سرقة صيدلية المستشفى. ورجح المصدر ان يكون المتهم في القضايا الثلاث شخص وافد، لافتا الى ان المستشفى الخاص قدم ايضا مقاطع للمتهم.



هذا، وانتقل فنيون من الأدلة الجنائية الى موقع البلاغات المسجلة لرفع البصمات والآثار التي خلفها المتهم وراءه.