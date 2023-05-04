الشمري: توجيه معلمات المستقبل إلى طرق التكيف مع الحياة العملية والتعامل مع الإدارة والزميلات والطالبات



عبدالعزيز الفضلي



أكدت رئيس مكتب التربية العملية في كلية التربية الأساسية د.منيرة شرار أن للتعليم أهمية في بناء ثقافة المجتمع والارتقاء بنموه في شتى الميادين، وعلى المؤسسات التعليمية دور كبير في تهيئة المعلمين ورعايتهم، وبناء عقولهم وإكسابهم مزيدا من المهارات، ومواكبة التطور في كل ما يخص العملية التعليمية للارتقاء بمسيرتهم ونهضة مجتمعهم.



جاء ذلك في كلمة لها خلال حضورها حفل افتتاح ملتقى «انطلاقة واعدة» الذي تقيمه إدارة الأنشطة بجمعية المعلمين بالتعاون مع كلية التربية الأساسية للمعلمات الجدد أول من أمس. وأضافت شرار: من هذا الملتقى الواعد نؤكد على أهمية نهج الشراكة المجتمعية وترسيخ التعاون بين كلية التربية الأساسية وجمعية المعلمين في رعاية الخريجات، وتسخير الجهود والإمكانات التي تسهم في تعزيز مهارات التعليم وتزيد من دافعية التعلم، لإعداد معلمة المستقبل إعدادا مهنيا يؤهلها للالتحاق بالميدان التربوي بهمة واعتزاز والعمل بتفان وإخلاص لخدمة وتطوير المنظومة التعليمية، معربة عن بالغ شكرها لجمعية المعلمين والقائمين عليها لتبني هذا الملتقى السنوي بنجاح، مباركة جهودكم المبذولة في سبيل الارتقاء بالمسيرة التعليمية.



بدوره، قال أمين سر جمعية المعلمين سعد الشمري في كلمته خلال افتتاح الملتقى: يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة الجمعية، أن أرحب بكم في ملتقى «انطلاقة واعدة» الذي تقدمه إدارة الأنشطة حرصا منها على تعزيز مجالات التواصل مع معلمات المستقبل بالتعاون مع كلية التربية الأساسية وسط تطلعات وطموحات واسعة وآفاق عريضة في خدمة مسيرتنا التعليمية، والارتقاء بها، مشيرا إلى أن لرسالة التعليم مكانتها الرفيعة السامية، وهي رسالة الأنبياء، وعليها تبنى الآمال في صناعة الأجيال وبناء الأوطان.



وتابع الشمري: تبقى مسؤوليات أصحاب هذه الرسالة من أهل الميدان التربوي والمعلمين والمعلمات واسعة وجسيمة تجاه ذلك وتحكمها معايير الأمانة والإخلاص والوفاء والعطاء والتطوير، لافتا الى أن من أبرز أهداف هذا الملتقى توجيه معلمات المستقبل الى طريقة التكيف مع الحياة العملية، ومعرفة الطريقة الصحيحة والمثلى في التعامل مع الإدارة المدرسية والمسؤولين وطريقة التعامل مع زميلاتهن وأولياء الأمور، لافتا إلى أن اللقاء يهدف الى تعريف الخريجات بالمستجدات التربوية التي طرأت على الميدان في ظل التطوير الجديد وتوضيح العديد من اللوائح والمهارات وطرق التدريس.











