

أسامة أبوالسعود



استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط الكويتية نادر الحربي الاستهانة بحقوق ومقدرات العاملين في القطاع النفطي، خاصة فيما يتعلق بالمماطلة في صرف مكافآت الصفوف الأمامية عن فترة «كورونا».



وشدد الحربي، في تصريح صحافي، على أن العاملين في القطاع النفطي كانوا دائما في طليعة من تصدوا للعمل خلال انتشار الجائحة، وواصلوا العمل ليل نهار بكل بسالة من أجل استمرار إنتاج النفط الكويتي ومشتقاته وتصديرها لمختلف دول العالم، لافتا إلى أن جهود العاملين في القطاع النفطي أشاد بها القاصي والداني ولا يمكن تجاهل تضحياتهم بجانب بعض القطاعات الأخرى في سبيل مكافحة هذا الوباء.



وأضاف انه كان من الواجب أن يتصدر العاملون في القطاع النفطي قوائم من تم صرف مكافآتهم على جهودهم، إلا أن واقع الحال جاء مغايرا لما يجب أن يكون، ولم يحصلوا على شيء بحجج واهية وأعذار غير مقبولة.



واستغرب الحربي من التسويف والمماطلة في صرف مكافأة الصفوف الأمامية لمستحقيها من العاملين في القطاع النفطي حتى الآن خاصة بعد الاجتماع الذي جمعه مع رئيس ديوان الخدمة المدنية عصام الربيعان، بحضور رئيس اتحاد عمال البترول وبعض رؤساء النقابات النفطية الزميلة خلال شهر رمضان المبارك، لمناقشة آلية صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي والاستعجال في تحويلها للمالية.