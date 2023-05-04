التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين تشابا كيروشي، وذلك في ديوان عام الوزارة بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت.



وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة التي تربط الكويت بمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبحث الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والاستحقاقات المقبلة والتنسيق حيالها.



كما تناول الاجتماع أطر تعزيز التعاون الدولي المشترك والدفع بالآليات الفاعلة لتكريس مضامين وأهداف الأمم المتحدة في إرساء الأمن والسلم الدوليين ودعم جهود التنمية المستدامة والتنمية البشرية وتغير المناخ وبحث آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.



من جانبه، أشاد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل المشترك الوثيق الذي يربط بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة وكل أجهزتها والذي يعد نموذجا للتعاون البناء والفعال في مختلف الميادين، منوها بما تعتليه الكويت من مكانة مرموقة ومتميزة على صعيد المجتمع الدولي، مستشهدا بالدور الإنساني الريادي للكويت ومساعيها الحميدة في هذا الإطار وما دأبت عليه دوما نحو دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز استتباب الأمن وإرساء قيم السلام حول العالم.



من ناحيته، أشاد الشيخ سالم العبدالله بالجهود الواضحة التي يقوم بها تشابا كيروشي من خلال إدارته لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في متابعة أبرز القضايا والتحديات الإقليمية والعالمية، متمنيا له التوفيق والنجاح في كل الجهود التي يقوم بها لتحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة وتعزيز التعاون الدولي لما فيه خير وصالح البشرية جمعاء.