يوسف غانم



تحت رعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، تستضيف شركة «أي دي سي» قمة الرؤساء التنفيذيين لقطاع تقنية المعلومات في الكويت بنسختها الثانية تحت شعار «تمكين قادة الاقتصاد الرقمي»، وذلك بتاريخ 22 مايو 2023 في فندق كورت يارد ماريوت. وبهذه المناسبة، صرح مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار حسن الحسيني، بأن الرقمنة أصبحت معيارا أساسيا لمعظم الصناعات والمؤسسات، مضيفا أنه في حين تتسارع عملية الرقمنة في جميع القطاعات سيشكل الاقتصاد الرقمي محركا قويا لتمكين الصناعة وتسهيل تنمية اقتصادية ملموسة في جميع أنحاء منطقتنا. ولابد من الإشادة بالتحول الرقمي السريع الذي تشهده الكويت من خلال رقمنة الخدمات الحكومية وتنفيذ خطط التنمية الوطنية التي ستحقق فوائد لكل من القطاعين العام والخاص في البلاد. وأضاف د.الحسيني أنه بعد النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية من قمة الرؤساء التنفيذيين لقطاع تقنية المعلومات في العام الماضي، يسر الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أن يتعاون مرة أخرى مع شركة «اي دي سي» لاستضافة النسخة الثانية. سيقدم هذا الحدث المرتقب نظرة عامة على خارطة الطريق الرقمية للكويت وسيشكل منصة فعالة للمناقشات البناءة بين قادة القطاعين العام والخاص وشركات التكنولوجيا الرائدة في المنطقة.



من جهة أخرى، قال نائب رئيس «آي دي سي» للأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا رانجيت راجان: إنه «في حين ترسخت الاستراتيجيات الرقمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط على مدى السنوات القليلة الماضية، تركز المؤسسات في المنطقة الآن بشكل متزايد على جني حصة أكبر من عائداتها من المنتجات والخدمات والقنوات والمنصات الرقمية، حيث اظهر الاستبيان الذي أجرته آي دي سي مؤخرا في منطقة مجلس التعاون الخليجي أن 60% من مديري تقنية المعلومات الذين شملهم الاستبيان يعطون أولوية لرقمنة العمليات من خلال زيادة الأتمتة وإعادة هندسة العمليات».



وأضاف راجان: «من أجل التفوق والتقدم في ظل المتغيرات الدائمة، لابد من التفكير بعقلية رقمية لبناء مؤسسة قائمة على البيانات وتبنى ثقافة الابتكار. ستصبح الاستفادة من السحابة كمنصة تأسيسية، وتطوير منصة بيانات وذكاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.