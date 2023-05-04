ليلى الشافعي



قام وزير العدل ووزير الأوقاف د.عامر محمد الرطام بزيارة مقر الأمانة العامة للأوقاف يوم أمس، حيث كان في استقباله الأمين العام بالتكليف ناصر الحمد. وخلال الزيارة، قام الوزير بجولة في مبنى الأمانة العامة للأوقاف لتفقد الإدارات والاطلاع على سير العمل والمشاريع التي تنفذها الأمانة، والتقى العديد من الموظفين خلال جولته، حيث تعرف على آلية العمل المطبقة وحث الموظفين على ضرورة قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه لتحقيق المزيد من الإنجازات المثمرة.



كما أصدر الوزير توجيهاته بوجوب وضع خطط مستقبلية خلال فترة زمنية محددة لتنمية الأوقاف والمحافظة عليها وأن تحقق تلك الخطط تحديث آلية العمل بالأمانة للتحول الرقمي للخدمات المقدمة سواء كانت مقدمة للموظفين أو المراجعين.