اعتمدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة العيد للأغذية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 5 فلوس لكل سهم)، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال المصرح به، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة.



كما صادقت العمومية العادية على كافة البنود المدرجة بجدول أعمالها ومن أهمها المصادقة على تقريري الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 262.722 ألف دينار، وذلك لدعم المركز المالي للشركة، فضلا عن الموافقة على تحويل مبلغ 553.9 ألف دينار من الاحتياطي الاختياري الى حساب أرباح محتفظ بها.



وناقشت العمومية غير العادية لشركة العيد للأغذية البنود المدرجة على جدول أعمالها وتمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 16.924.806 دنانير إلى 18.617.287 دينارا، إضافة إلى الموافقة على تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 5 من النظام الأساسي.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية محمد المطيري: «حققت العيد في 2022 أعلى الإيرادات بتاريخها والذي تميز بارتفاع مؤشرات الأداء المالي للشركة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 23.34% وبلغت قيمتها 28 مليونا و199 ألفا و327 دينارا، وهو ما أتى نتيجة جهود الشركة وخططها للتطوير وتنويع مصادر الدخل الذي يعد من أولوياتها لتحقيق النمو المتواصل، فضلا عن دعم التوازن في العوائد المالية المحققة من قطاعات العمل لديها».



وأكد المطيري التزام العيد بتمكين سهمها وتعزيز مكانته كاستثمار آمن ومستدام، وهو ما تبلور بالحرص على توزيع أرباح مجزية للسنة الرابعة على التوالي.



وتابع المطيري، بالقول: «اليوم تقف العيد للأغذية على أرض صلبة وتستعد لمرحلة «الانطلاق والمبادرة» في عام 2023، من خلال التركيز على دعم وتطوير الشركات والمشاريع الجديدة للشركة والتي تم إطلاقها في السنتين السابقتين لتحقيق طموح العيد بالريادة في القطاع الغذائي على المستويين المحلي والإقليمي، بالتزامن مع مواصلة دعم الخطط لتحقيق استراتيجية التوسع الإقليمي Goals 25 والتي بدأ العمل بها في عام 2022 بافتتاح فرع شركة العيد للأغذية دبي وتأسيس شركة أقطار الخليج في الرياض بالمملكة العربية السعودية لتفعيل الأعمال التشغيلية في هذه المدن الرئيسية ودعم مركز الشركة كلاعب أساسي في أسواقها علاوة على تمكينها من دخول مدن وأسواق جديدة في المستقبل بحسب الخطة الموضوعة لذلك».



واختتم المطيري بتوجيه جزيل الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الشركة وفريق العمل على ثقتهم باستراتيجية التوسع الإقليمي الطموحة التي وضعتها الإدارة التنفيذية Goals 25 لتواكب التغييرات الاستهلاكية، مما انعكس إيجابيا في الحفاظ على مكانة الشركة في السوقين المحلي والإقليمي وتعزيز قدراتها على إرضاء العملاء والشركاء والمستهلكين على حد سواء لضمان تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين والمساهمين.