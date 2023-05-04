بشرى شعبان



كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري أن لجنة شؤون الموظفين في الوزارة عقدت أمس اجتماعا برئاسته وحضور الوكلاء المساعدين لمناقشة جملة موضوعات مهمة تخص الموظفين، منها اعتماد كشوفات الترقية بالاختيار للعاملين وفقا لاشتراطات ولوائح ديوان الخدمة المدنية، فضلا عن تثبيت بعض أصحاب الوظائف الإشرافية.



وأوضح المطيري، في تصريح لـ «الأنباء»، أن اللجنة وافقت على ترقية 381 موظفا وموظفة يعملون في الوزارة بمختلف الوحدات التنظيمية بها، إضافة إلى موظفي مكتب الإنماء الاجتماعي والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بعدما انتهت من فرز مستحقي الدرجات وتأكدت من سلامة الإجراءات المتبعة وأحقية الموظفين لها، مؤكدا حرص الوزارة الجاد، بتوجيهات مباشرة من الوزيرة م.مي البغلي، على سرعة إنجاز الإجراءات كافة التي من شأنها أن تعود بالنفع على عموم الموظفين، ومنها الترقيات وصرف المكافآت كالأعمال الممتازة التي أودعت قبل أيام في حسابات مستحقيها.



وبين المطيري أن اللجنة اعتمدت أيضا تثبيت 23 موظفا إشرافيا ألغيت قراراتهم في مارس الماضي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية حينذاك بوقف النقل والندب والإعارة، وشغل الوظائف الإشرافية بالجهات الحكومية في أعقاب صدور تعميم الديوان رقم 5 لسنة 2023، بشأن انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية، مع استمرار وقف النقل والندب والإعارة، لافتا إلى أن الوزارة سوف تخاطب الديوان بهذه الأسماء لاعتمادها من ثم إصدار قراراتها.



على صعيد آخر، أشار المطيري إلى أنه ترأس أمس أيضا اجتماعا للجنة التظلمات الخاصة ببحث الحالات التي رفضت الوزارة منحها مساعدات اجتماعية بدعوى عدم الاستحقاق، مشيرا إلى أن اللجنة بحثت 26 تظلما ووافقت على الصرف لـ 6 حالات منها في حين رفضت البقية، مضيفا «عقدنا أمس أيضا اجتماع اللجنة الفنية المنوطة ببحث تشكيل فرق العمل واللجان في جميع قطاعات الوزارة».