عقد وكلاء وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون اجتماعهم التاسع والثلاثين بالعاصمة العمانية مسقـــط، (التحضيري) للاجتماع السادس والثلاثين للجنـــة وزراء الشبـــاب والرياضة بدول مجلس التعاون، والمقـرر عقده اليوم، وترأس الاجتماع باسل بن أحمد الرواس، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب بسلطنة عمان ـ دولة الرئاسة الحالية ـ بمشاركة وكلاء وزارات الشباب والرياضة في دول المجلس، كما شارك في الاجتماع م.عبدالله علي الربعي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الشباب بدول المجلس، في مقدمتها القرار الصادر من مقام المجلس الأعلى بدورته الـ 43 (الرياض، ديسمبر 2022) بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، والاستفادة من التوصيات والآليات التنفيذية التي تضمنتها تلك المرئيات، والعمل على وضع الخطط والبرامج بشأنها، وفق ما تراه كل وزارة مناسبا وبما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كل دولة.



واستعرض الاجتماع مرئيات وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس بشأن تطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الشباب، وأوصوا بالاستمرار في خلق مبادرات ومقترحات من شأنها تعزيز التعاون المشترك وتطويره في المجال الشبابي، وتكليف لجنة التخطيط والتنسيق للخطة الإستراتيجية للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس بدراسة المرئيات الواردة من وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس، ووضع الخطط التنفيذية المناسبة لها بما يتوافق مع مستجدات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبما يتماشى مع رؤى دول المجلس في المجال الشبابي.



كما تم الاطلاع على التصور الخاص بتنفيذ برامج وأنشطة وورش عمل مشتركة في مجال العمل التطوعي، والتوصية بتنظيم برنامج خليجي مشترك في مجال العمل التطوعي الإنساني لعام 2023، كما تم خلال الاجتماع استعراض اللوائح التنظيمية المحدثة للجان الفنية، والتي من شأنها تطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك، والإطار العام لليوم الخليجي للشباب لعام 2023، والمقرر تنظيمه يوم 6/6 من كل عام، وناقش الاجتماع أهمية تعزيز الشراكات والحوارات الإستراتيجية الدولية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في المجال الشبابي، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة والإمكانات المتوافرة لدى هذه الدول في مجال الشباب بما يخدم شباب دول المجلس، لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.