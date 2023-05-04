أعلنت شركة مسيلة التجارية - إحدى شركات مجموعة الملا والموزع الوحيد والمعتمد لسيارات ميتسوبيشي في الكويت منذ عام 1972 مؤخرا، عن إعادة افتتاحها لمركز خدمة ما بعد البيع بحلته الجديدة في منطقة الجهراء، بعد الانتهاء من التحديثات الرئيسية فيه لتتناسب مع الهوية العالمية لميتسوبيشي. تضمنت التجديدات تصاميم حديثة ومطورة وعروض جديدة كليا على الخدمات وقطع الغيار ولمسات فنية بتصميم جديد لصالة الانتظار لضمان راحة ورضا عملائنا.



ويعد التحديث الجديد لمركز الخدمة وقطع الغيار في منطقة الجهراء، ضمن سلسلة مشاريع تطوير شبكة الأعمال التي تخطط لها الملا موتورز في المستقبل القريب بالإضافة إلى المشروع التالي في منطقة الأحمدي. مع حرصها المتناهي على تقديم أفضل تجربة للعملاء بتميز ومهنية، تلتزم الملا موتورز بتقديم أحدث الخدمات والتقنيات لضمان رضا وراحة عملائها.



سيسعد عملاؤنا اللذين انتظرونا على مدار ستة أشهر باستعدادنا لاستقبالهم مرة أخرى بمركز خدمة ما بعد البيع بحلته الجديدة بأحدث تقنيات التصليح وخدمات مطورة تضمن راحتهم وتفوق توقعاتهم.



يضم مركز الخدمة الذي تم تجديده مؤخرا 8 حارات صيانة وطابق ميزانين بتصميم جديد وفاخر يضفي أجواء من الراحة والرفاهية للعملاء. تمت زيادة مساحة مركز الخدمة بنسبة 25% إلى 30% وسعة مقاعد العملاء أكثر من 50% بصالات استراحة منفصلة للرجال والنساء، وصمم التصميم الداخلي بعناية ليبدو أكثر أناقة وراحة للعملاء، كما تم توفير مجموعة اختيارات متنوعة من أكسسوارات ومشتريات ميتسوبيشي لعملائنا لتزيين سياراتهم.



وتلتزم الملا موتورز بشعارها الديناميكي - الحرص على تقديم أفضل تجربة عملاء ممكنة بكل شغف وابتكار.



كل عام تدعم العلامة التجارية المحلية أحدث احتياجات ومتطلبات السوق عبر تمكين موظفيها من خلال تدريبهم على أحدث الممارسات والتقنيات العالمية ما يسهم في الحفاظ على مكانتها الريادية في تقديم أفضل خدمة لعملائها وضمان رضاهم.



وحصلت شركة الملا موتورز مؤخرا على جائزة «أفضل خدمة عملاء» من ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وإفريقيا للعام الرابع على التوالي. وبحصولها على جوائز قيمة لتميزها في خدمات ما بعد البيع لثلاث سنوات متتالية، الملا موتورز هي الموزع الوحيد لسيارات ميتسوبيشي الذي حصد الجائزة الماسية في التميز التشغيلي.