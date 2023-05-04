أعلن بنك بوبيان عن أسماء عملائه الفائزين من حاملي بطاقات بوبيان ماستركارد في حملته الحصرية المخصصة لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في مدينة إسطنبول.



وتم الإعلان عن فائزي الحملة الحصرية التي أطلقها بوبيان مؤخرا في 13 مارس الماضي للفوز بفرصتين من باقة مميزة والاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها وهم: محمد جاسم عبدالله البلوشي وشافي فرحان برد العنزي مع مرافقيهم.



وبهذه المناسبة، قالت مدير أول إدارة البطاقات في البنك سارة الملا: يسعدنا تهنئة الفائزين في الحملة الترويجية التي أطلقناها لعملائنا من حاملي بطاقات بوبيان ماستركارد لضمان استفادتهم وحصولهم على مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المميزة التي تلبي احتياجاتهم مدعومة بأفضل العروض والمزايا الحصرية لمنحهم قيمة مضافة.



وأضافت: الحملة الحصرية التي اطلقها بوبيان تأتي كونها تمثل جزءا من مساعينا المتواصلة لتعزيز مستوى خدماتنا ومنتجاتنا، وهو ما مثلته جائزتا الحملة من خلال تقديم باقة متكاملة لاثنين من عملائنا لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم - اسطنبول 2023 في 10 يونيو المقبل.