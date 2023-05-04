مفرح الشمري



في ظل انتشار القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، لجأ القائمون على تلك القنوات والمنصات الى انتاج برامج منوعة منها الاجتماعية والمسابقاتية والفنية والرياضية التي لا تتجاوز مدتها 10 دقائق أو أقل وذلك لأن المشاهد حاليا في جميع دول العالم لا يحبذ البرامج الطويلة ويبحث عن «الزبدة» فيها بدلا من الكلام الكثير الذي ربما يمر مرور الكرام.



القائمون على شاشة تلفزيون الكويت وتحديدا «القناة الثالثة الرياضية» متابعون جيدا لذلك الانتشار والتطور في القنوات وما تبثه من برامج خفيفة قريبة لقلب المشاهد ومدتها «لا تبعث الملل» في نفسه، وذلك بعد ان اصبحت العديد من القنوات الرياضية الخليجية والعربية تنتج برامج قصيرة لا تتجاوز مدتها الـ 10 دقائق ويكون محتواها مليئا بالمعلومات والصور واللقطات التي تتماشى مع مضمون تلك البرامج.



من برامج تلفزيون الكويت وتحديدا «القناة الثالثة الرياضية» هناك برنامج شهير يومي اسمه «الكرة أهداف» الذي يحقق نجاحات متتالية على شاشة القناة الثالثة، واصبح من البرامج التي لها جماهير في الداخل والخارج من خلال ما يعرضه من اهداف منوعة وجميلة من حقب مختلفة، سواء على المستويين المحلي أو الخليجي، أهداف تشتاق لها الجماهير مهما كانت المتغيرات.



استمرارية «الكرة أهداف» حتى يومنا هذا، تدل انه من البرامج المحببة للجماهير لأنه يذكرهم بحقب رياضية مرت علينا لا تنسى ابدا، برنامج يتميز بالعفوية في التقديم والذاكرة الجيدة التي يتمتع بها مقدمه الإعلامي القدير جابر نصار الذي يمتلك اسلوبا محببا لدى الجميع في استذكار المواقف قبل عرض الاهداف، اسلوب «بونصار» السهل الممتنع وهذا ليس غريبا عليه لأنه نجح في هذا الاسلوب في برامج اخرى مثل «قديمك نديمك» و«أول السطر»، في حين كانت لمسات المخرج المتجدد عادل الموسوي واضحة وسعيه للتجديد بين الحين والآخر.



برنامج «الكرة أهداف» يخرجه عادل الموسوي المتجدد والذي يبحث عن التطور دائما في حلقات البرنامج اليومية التي تثبت دائما ان الاعتماد على العنصر الوطني من الامور المهمة التي لابد من التركيز عليها في الفترة المقبلة لأننا نمتلك مجموعة من الشباب المبدعين والذين يبحثون عن فرصة لإثبات وجودهم في التلفزيون، ولهذا لابد من توجيه الشكر للوكيل المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري على دعمه لاستمرارية هذه البرامج «الخفيفة على القلب» والشكر موصول لمدير القناة الثالثة الرياضية حمد الديحانى «المحبوب من زملائه» لدعمه ومساندته لهم وحرصه على تقديم الافضل على شاشة القناة الثالثة.