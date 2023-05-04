

هادي العنزي



تعقد في الـ 7 مساء اليوم الجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد للدورة الانتخابية 2023-2027، وذلك بحضور 9 أندية، هي: الصليبخات، وبرقان، والساحل، والتضامن، والنصر، والقرين، والجهراء، والفحيحيل، والسالمية.



ويتوقع أن يحتفظ محمد منسي مرشح نادي الصليبخات بمنصب رئيس مجلس الإدارة، بعدما أغلق باب الترشح، ولم يتقدم أحد لمنافسته على المنصب، وكذلك الحال بالنسبة لأمانة السر التي تقدم إليها مطلق العازمي مرشح نادي الساحل، فيما يتوقع أن يذهب منصب نائب الرئيس إلى مرشح نادي برقان بدر الفراج.



ويتنافس ثلاثة مرشحين على منصب أمين السر المساعد، وهم: مشعل العتيبي (السالمية)، ونايف العازمي (الفحيحيل)، وعبدالله الظفيري (الجهراء)، فيما ينحصر منصب أمين الصندوق بين المرشحين أحمد الزبن (القرين)، وعبدالرحمن المطيري (النصر)، فيما للعضوية فقط ثامر الراجحي من نادي التضامن.