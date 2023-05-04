محمود عيسى



حلّت الكويت في المركز الخامس عالميا على قائمة شركة «ويغو» لوجهات السفر العشر الأولى الأكثر طلبا بين الوجهات المفضلة للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا)، فيما حلت مصر بالمرتبة الأولى على ذات القائمة، وجاءت السعودية والهند بالمركزين الثاني والثالث، كما تتصدر المملكة المتحدة أوروبا على قائمة الوجهات المفضلة للمسافرين لعام 2023. وتفصيليا، احتفظت مصر ـ في أحدث دراسة لاتجاهات السفر من شركة «ويغو» ـ بالمركز الاول باعتبارها الوجهة الأكثر رواجا للمسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للعام التاسع على التوالي، إذ تقدم مصر مزيجا من التاريخ القديم والثقافة الرائعة، وجاء في التقرير ان المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية في القائمة، حيث استفادت من أحداثها التي لا تعد ولا تحصى. وتعد الهند من أهم ثلاث وجهات مرغوبة للمسافرين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهي سوق مصدر رئيسي للمواهب الأجنبية والعمالة في منطقة الخليج، وجاءت الإمارات في المركز الرابع، تليها الكويت التي صعدت إلى المركز الخامس حيث حلت محل تركيا التي تراجعت بدورها إلى المركز السادس، وتلتها باكستان في المركز السابع.



وجاءت الأردن وتايلند وقطر في المراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي على قائمة الوجهات العشرة الأولى.



وعلى الصعيد الأوروبي، تصدرت المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا الوجهات الأوروبية، حيث تقود المملكة المتحدة الطريق لأكثر الوجهات المرغوبة في أوروبا للمسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتلت ألمانيا المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات المرغوبة في أوروبا للمسافرين في المنطقة، بينما احتلت إيطاليا المرتبة الثالثة.



وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «ويغو» روس فيتش لصحيفة «ذا ناشيونال» على هامش سوق السفر العربي في دبي «من جميع أنحاء منطقة الخليج، نشهد قدرا كبيرا من الاهتمام بالمملكة العربية السعودية، حيث يذهب الكثير من الأشخاص لحضور الفورمولا وان، أو موسم الرياض أو الذهاب في رحلات عمل، وخارج السعودية، تتمتع إيطاليا بشعبية كبيرة في الوقت الحالي». ومن بين الوجهات البارزة الأخرى التي حظيت بتأييد المسافرين في المنطقة، عمان، التي صعدت أربعة مراكز إلى المرتبة الثانية عشرة، والصين، التي شهدت أكبر ارتفاع ربع سنوي في المراكز الخمسين الأولى، حيث صعدت ستة مراكز إلى المركز السادس والعشرين، وتأتي هذه الحركة بعد إعادة فتح البلاد في بداية العام، لكن معدل شعبية الصين لايزال أقل بكثير من تصنيفات ما قبل وباء كوفيد.



وقال فيتش «مع توقع المزيد من التيسير في إجراءات السفر إلى حد كبير، نتوقع أن تكون الصين من بين أسرع الدول صعودا في الربع الثاني من هذا العام، ومن المرجح أن تتخطى المراكز العشرين الأولى».



وجاءت قائمة أفضل 10 وجهات عالمية للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي تم تحديثها مطلع مايو الجاري كلا من:



1 ـ مصر



2 ـ المملكة العربية السعودية



3 ـ الهند



4 ـ الإمارات



5 ـ الكويت



6 ـ تركيا



7 ـ باكستان



8 ـ الأردن



9 ـ تايلند



10 ـ قطر