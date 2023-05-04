أسعد البنوان: الشركة واصلت مسيرتها الناجحة مرتكزة على الجهود الجماعية المبذولة

بدر الخرافي: «الكابلات» كما وعدت مساهميها أصبحت كياناً متكاملاً متنوعاً يعمل بمنظومة قابضة

حقوق مساهمي الشركة بلغت 227.8 مليون دينار والقيمة الدفترية للسهم 1.09 دينار

سياسة الاستحواذات التي انطلقت بـ «السفن» و«الاستثمارات» بدأت تؤتي ثمارها



علي إبراهيم



أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية توزيع أرباح نقدية بواقع 60 فلسا نقديا لكل سهم على المساهمين المسجلين بدفاتر الشركة وفقا لضوابط الاستحقاق والحيازة المعمول بها في بورصة الكويت.



وقال رئيس مجلس الإدارة، أسعد البنوان، إن الشركة واصلت مسيرتها الناجحة مرتكزة على الجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية والمعتمدة على تنفيذ خطط وتوجيهات مجلس الإدارة التي بنيت على جملة أهداف.



وأضاف البنوان أن الاستراتيجية أخذت في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والمحلي وتحرص على تقدمنا بثبات على طريق تحقيق الربحية المستدامة.



وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في «كابلات»، م.بدر ناصر الخرافي على هامش اجتماع العمومية أن الشركة أصبحت كما يطمح مساهموها باعتبارها منظومة استثمارية متنوعة تعمل في إطار كيان قابض.



وقال الخرافي على هامش الجمعية العمومية أمس «واصلت الشركة التوسع المدروس وفقا للخطة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وأقرتها الجمعية العامة»، لافتا إلى أنه رغم الأحوال الاقتصادية المحلية والعالمية المفعمة بالتحديات، استمر زخم نمو المجموعة على صعيد الأعمال.



وأوضح أن الشركة حققت طفرة نوعية في أدائها من خلال تنوع مصادر دخلها.



وأضاف ان الشركة - كما وعدت مساهميها - قد حققت جانبا كبيرا من أهدافها الاستراتيجية التي تضمن لها استدامة الربحية في إطار استقرار مالي متكامل.



وحققت «الكابلات» إجمالي إيرادات بلغ 113 مليون دينار لعام 2022 بنسبة نمو بلغت 39% مقارنة بإجمالي قدره 81.3 مليون دينار محققة في العام 2021، حيث يتألف إجمالي إيرادات المجموعة من ثلاثة عناصر رئيسية وهي مبيعات الكابلات وإيرادات استثمارات وإيرادات تقديم الخدمات.



وارتفع إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي شركة الكابلات في عام 2022 ليبلغ 227.8 مليون دينار مقارنة بمبلغ 227 مليون دينار في نهاية عام 2021، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع القيمة الدفترية للسهم لتصبح 1.093 دينارا مقارنة بـ 1.086 دينارا في نهاية عام 2021.



وحسب حديث الخرافي، فقد بلغ إجمالي الإيرادات من مبيعات الكابلات 99.3 مليون دينار مقارنة بـ 65.5 مليون دينار لعام 2021، حيث حققت الشركة الأم مبيعات متعلقة بمنتجات الكابلات بقيمة 77.1 مليون دينار مقارنة بـ 50.3 مليون دينار لعام 2021 وبنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 53.4%.



وأوضح أن الشركة التابعة في المملكة الأردنية الهاشمية (شركة الخليج للكابلات والصناعات المتعددة) حققت مبيعات بقيمة 22.2 مليون دينار مقارنة بـ 15.2 مليون دينار في عام 2021 وبنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 46.5%.



وأضح الخرافي أن إستراتيجية المجموعة فيما يتعلق بالاستحواذ على ما نسبته 28.3% من أسهم شركة السفن «هيسكو» بدأت تؤتي ثمارها، وذلك من خلال انعكاس الأداء الجيد والإيجابي للشركة على حصة مجموعتنا في أرباحها، من خلال تحقيق حصة من نتائج الشركة لهذا العام بقيمة 1.6 مليون دينار والحصول على توزيعات أرباح نقدية عن عام 2021 بمبلغ 1.0 مليون دينار. هذا، ويعكس استثمارنا في شركة هيسكو خطة المجموعة الساعية لتنويع محفظتها الاستثمارية ومصادر الدخل والتركيز على الاستثمار في الشركات ذات الطبيعة الصناعية والتشغيلية بما يضمن تحقيق رؤية المجموعة واستدامتها.



وقامت مجموعة الكابلات برفع حصتها في ملكية شركة الاستثمارات الوطنية خلال عام 2022 لتصل إلى حوالي 27.0% مقارنة بنسبة 25.4% بنهاية عام 2021، وحققت ملكية المجموعة في «الاستثمارات الوطنية» حصة في النتائج لهذا العام بلغت 2.1 مليون دينار وكذلك توزيعات أرباح نقدية عن عام 2021 بلغت 9.6 ملايين دينار.



قامت مجموعة الخليج للكابلات بالمشاركة في تأسيس شركة في الكويت «شركة الخليج والرياض لصناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية والالكترونية - ذ.م.م» برأسمال إجمالي قدره 5 ملايين دينار، حيث تم تحديد الغرض الرئيسي للشركة وهو تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية والإلكترونية، حيث ساهمت المجموعة بما نسبته 50% من رأسمال الشركة الجديدة.



وأكد الخرافي أن إستراتيجية المجموعة الاستثمارية تتميز بسياسة ذات طابع متوسط إلى طويل الاجل، وبتنويع المحفظة الاستثمارية من خلال تحديد خيارات الأسهم منخفضة ومتوسطة المخاطر في أنشطة وصناعات مختلفة وذات توزيع جغرافي معتدل، بما يضمن تحقيق عائد مرتفع ومستمر، ويضمن التقليل من احتمالية التفاعل مع المؤشرات السلبية التي قد تؤدي إلى التأثير على الأداء المالي للمجموعة، بحيث يتم التخارج منها متى ما أصبحت الفرصة مواتية لتحقيق عائد مرتفع ومجز عند البيع.



وذكر الخرافي انه على نحو ملحوظ هذا العام حققت الاستثمارات ربحا استثنائيا يعزى بشكل أساسي إلى أرباح ناتجة عن التخارج من استثمارنا في الشركة القابضة المصرية الكويتية وشركة بوابة الكويت القابضة بتحقيق أرباح بلغت 14.9 مليونا و4.1 ملايين دينار على التوالي، أي بإجمالي 19 مليون دينار تم تسجيلها مباشرة في حساب الأرباح المرحلة، وحصلت المجموعة على توزيعات أرباح من استثماراتها خلال العام بلغت 6.7 ملايين دينار مقارنة بـ 1.6 مليون دينار خلال عام 2021.



النظرة المستقبلية



وبالنظر للمستقبل، قال الخرافي «واثقون من قدرتنا على تحقيق النمو المنشود من خلال الإستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، حيث تواكب المجموعة التكنولوجيا والتقنية الحديثة في الصناعة، وفي إطار ذلك قامت المجموعة بتوقيع عقد شراء خط إنتاج جديد للكابلات ذات الجهد المنخفض والمتوسط، الأمر الذي سينعكس إيجابا على سرعة وتيرة الانتاج وحجم الطاقة الإنتاجية للشركة الأم بدءا من عام 2024، حيث سيلبي بدوره النمو المتوقع للأسواق ويزيد من حجم التواجد المحلي والإقليمي للمجموعة».



انخفاض القروض



انخفض إجمالي قيمة القروض لأجل وتسهيلات التمويل الإسلامي بمقدار 28.2 مليون دينار ليصل إلى مبلغ 43.9 مليون دينار بنهاية عام 2022 مقارنة بـ 72.1 مليون دينار في نهاية عام 2021.



مواصلة التحديث



أشار الخرافي الى مواصلة تحديث أنظمة الإدارة والسياسات والإجراءات المتبعة في المجموعة بانتظام وتبني تقنيات التحول الرقمي العالمية الجديدة لاكتساب مزيد من المرونة والتنافسية، وتعزيز الكفاءة عبر شركات وقطاعات المجموعة.



احتياجات العملاء.. والسوق الأول



أكد الخرافي أن «الكابلات» تحرص على تفهم احتياجات عملائها والوفاء بها، وبذل قصارى الجهد لإرضائهم من خلال التركيز على عنصر الجودة وتطوير الكوادر بما يدعم تحقيق أفضل العوائد وتعظيم قيمة حقوق المساهمين.



ولفت الى الاهتمام بتواجد المجموعة ضمن شركات السوق الأول في بورصة الكويت والذي يعد سوق النخبة لأفضل الشركات المدرجة التي تتميز بالسيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة، فضلا عن تقديم درجة عالية من الشفافية والالتزام من قبل شركات هذا السوق.