رصدت شركة «بالو ألتو نتوركس» زيادة في عدد الهجمات التي تنتحل حلة «شات جي بي تي»، والذي غدا أحد أسرع تطبيقات المستهلك نموا في تاريخ التقنيات. إلا أن الجانب المظلم لهذه الشعبية أن «شات جي بي تي» قد لفت انتباه بعض المحتالين الذين يسعون للاستفادة من استخدام صياغة وأسماء المجالات التي قد تبدو على ارتباط بالموقع.



وخلال الفترة ما بين نوفمبر 2022 وحتى مطلع ابريل 2023، لاحظت الشركة ارتفاعا بنسبة 910% في معدل التسجيل الشهري لعناوين الإنترنت المرتبطة بـ «شات جي بي تي».



وخلال الإطار الزمني ذاته، شهدت الشركة نموا بمعدل 17،818% في محاولات السطو الإلكتروني على عناوين الإنترنت المرتبطة بـ «شات جي بي تي» من خلال سجلات الأمان الخاصة بأنظمة أسماء النطاق، كما سجلت يوميا اكتشاف قرابة 118 عنوانا إلكترونيا مشبوها يبدو مرتبطا بـ «شات جي بي تي»، تم التعرف عليها من خلال نظام متقدم لتصفية حركة مرور عناوين الإنترنت.



وبعد أن أطلقت شركة «أوبن إيه آي» واجهة تطبيق البرمجة API الرسمي الخاص بـ «شات جي بي تي» في الأول من مارس 2023، شهدنا ارتفاعا في أعداد المنتجات التي تستخدمها، ولذا، فقد ظهرت مخاطر مرتبطة باستخدام تطبيقات المحادثة المقلدة، مما يفرض على مستخدمي «شات جي بي تي» ضرورة التعامل مع روبوتات المحادثة هذه باحتراز دفاعي.