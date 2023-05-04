قالت وزارة الصحة انه بالإشارة إلى ما تم تداوله عن سرقة أدوية صيدلية مستشفى الرازي، وفي سياق تفاصيل الواقعة، فقد قامت الوزارة برصد قيام شخص يوم الاثنين الماضي بمحاولة الدخول عنوة إلى صيدلية مستشفى الرازي المقفلة حينها، وقيام الشخص نفسه فجر الثلاثاء الماضي بمحاولة الدخول بالطريقة نفسها كذلك إلى صيدلية مركز الكويت للصحة النفسية، والحالتان اقتصرتا على محاولة فتح الأبواب محل الواقعة، إلا أن إحكام قفلهما حال دون فتحهما، ولم تسرق أي أدوية.



هذا، وقد أبلغت الجهات الأمنية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما زودت الجهات المعنية بمقاطع الفيديو التي رصدت الواقعتين.