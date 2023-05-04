أكد سفيرنا لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) نواف العنزي موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية، واصفا اياه «بالمبدئي والثابت».



جاء موقف السفير العنزي وفقا لبيان السفارة خلال مشاركته في اجتماع لجنة الاتصال حول فلسطين على مستوى كبار المسؤولين في بروكسل.



وأكد السفير العنزي، وفقا للبيان، أن الكويت «لم تتوان عن واجبها في مد يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني الشقيق والسلطة الفلسطينية لتمكينها من القيام بواجباتها نحو شعبها».



وأضاف أن الكويت قدمت تبرعا عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 5.21 ملايين دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لضمان عدم انقطاع الخدمات الحيوية التعليمية الصحية والاجتماعية التي تقدمها الوكالة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.



وشدد على أهمية تقوية الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية بما في ذلك العمل للحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها والدفع قدما بعملية بناء الدولة الفلسطينية.



كما أكد التزام الكويت بحل الدولتين والتوصل إلى سلام شامل ودائم وفق المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.