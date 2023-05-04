قال مدير زكاة العثمان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري: نحرص من خلال عملنا الإنساني على تعزيز وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، ومساندة الأسر المتعففة ذات الدخل المحدود.



وتابع بالقول: من خلال مشروع «الله يبرد عليك» نقوم بتوزيع الأجهزة الكهربائية الضرورية للأسر المستفيدة مثل الثلاجة والتكيف وبرادات المياه، وذلك للتخفيف من معاناة الأسر داخل الكويت في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ويساعدهم على حياة أفضل، مشيرا إلى أن توزيع المساعدات يتم بعد دراسة حالة الأسر وتحديد احتياجاتها، مبينا أن الشريحة المستفيدة هي الأسر المتعففة والأرامل والأيتام وضعاف الدخل والمطلقات والمحتاجين والضعفاء.



وحول طريقة التبرع للمشروع، ذكر أنه يمكن للمتبرع المساهمة بثمن جهاز تكييف أو برادة، كما يمكنه التبرع بأي مبلغ للمشروع، داعيا أهل الخير على اغتنام الفرصة والمساهمة في هذا المشروع، مبينا أن التبرع يكون عبر الاتصال على: 99401011 - 99388878، أو زيارة فرع زكاة العثمان بالروضة أو حولي.