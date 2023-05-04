واصل معرض العطور لليوم السابع على التوالي استقبال المئات من الزائرين لشراء المنتجات المعروضة من العطور والبخور وأدوات التجميل وسط مشاركة حشد من شركات المحلية والخليجية ووكلاء أكبر الماركات العالمية بخصومات مميزة تصل حتى 60%.



وشهد المعرض تسابقا واسعا من قبل الشركات المشاركة من خلال العروض والخصومات المميزة، بالإضافة إلى طرح آخر المنتجات لتتناسب مع جميع متطلبات الزوار في أجواء تسوق مميزة خاصة مع قرب العطلة الصيفية، كما لقي المعرض إقبالا من الجمهور، خاصة محبي أحدث الموضات العالمية من العطور والبخور والطيب والمسك.



من جهتها، قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم في بيان صحافي، إن معرض العطور يجمع أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال، سواء على مستوى الخليج أو الإقليمي، مؤكدة حرص الشركة على احتضانه سنويا لما له من رغبة جماهيرية كبيرة لدى المهتمين.



وذكرت الدهيم أن معرض العطور بات حدثا مميزا للمستهلكين والمهتمين للتعرف على آخر مجالات العطور والبخور وأدوات التجميل والمنتجات العالمية فضلا عن توفير العروض والخصومات المميزة لدى بعض الشركات المشاركة فقط خلال إقامة المعرض، وهي فرصة سانحة للجميع لاقتناصها، كما يمثل فرصة مثالية أيضا ومنصة لعرض آخر المنتجات المتنوعة ما بين عروض وخصومات كبيرة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع العطور عالية الجودة لضمان تلبية كل الأذواق.



وأعربت عن ثقتها في أن يحقق المعرض النجاح المنشود، متوقعة أيضا أن يشهد إقبالا ملحوظا بتوافد الزوار عليه لاقتناء احتياجاتهم من الكماليات والعطور وأدوات التجميل.