سيسهل عليهم تجديد العضوية والحصول على "شهادة الكترونية" للعضوية



عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.إبراهيم الطوالة، عن اتمام ربط الخدمات الإلكترونية لموقع الجمعية مع تطبيق "هويتي" التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية بنجاح.

وذكر د.الطواله في تصريح صحافي، أن الربط يهدف إلى تسهيل دخول الأطباء الكويتيين وغير الكويتيين إلى الخدمات الالكترونية عبر "هويتي".

ولفت إلى أن الخدمات الالكترونية التي سيستفيد منها الأطباء من خلال الربط مع "هويتي" هي تجديد العضوية والحصول على "شهادة الكترونية" للعضوية في الجمعية الطبية، فضلا عن طلب "شهادة" حسن سيرة "الكترونياً"، والاشتراك بخدمات الجمعية الطبية المدعومة.

وكشف د.الطواله عن خطة مستقبلية للجمعية لربط "شهادات المؤتمرات" و "الورش العلمية" الكترونيا بموقع الجمعية الطبية، وتوفير خدمة التوصيل المنزلي لبطاقة العضوية والشهادات، علاوة على انه سيتم استحداث "استفتاء" الكتروني لمعرفة أراء الأطباء حول القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في البلاد.