أحمد مغربي

أصدرت شركة البترول الوطنية الكويتية تعميما يقضي بنقل وترقية 11 رئيس فريق في الشركة اعتبارا من يوم الأحد المقبل 7 مايو الجاري.

وجاء في التعميم الذي حصلت عليه «الأنباء»: