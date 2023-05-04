أحمد مغربي
أصدرت شركة البترول الوطنية الكويتية تعميما يقضي بنقل وترقية 11 رئيس فريق في الشركة اعتبارا من يوم الأحد المقبل 7 مايو الجاري.
وجاء في التعميم الذي حصلت عليه «الأنباء»:
- نقل متروك مجبل العنزي لوظيفة «رئيس فريق مساندة عمليات (الوقود البيئي) في مصفاة ميناء عبدالله».
- تعيين حمد محمد الكندري بوظيفة «رئيس فريق عمليات المنطقة الثامنة (الوقود البيئي)» في مصفاة ميناء عبدالله.
- نقل عبدالعزيز أحمد اليوسف لوظيفة «رئيس فريق عمليات المنطقة السابعة (الوقود البيئي)» في مصفاة ميناء عبدالله.
- تعيين عبدالرحمن عبدالله العيدان بوظيفة «رئيس فريق عمليات المنطقة العاشرة (الوقود البيئي) في مصفاة ميناء عبدالله.
- نقل أحمد عيسى العون لوظيفة «رئيس عمليات المنطقة الثالثة عشرة في مصفاة ميناء الأحمدي».
- تعيين دعيج هلال العجمي بوظيفة «رئيس فريق عمليات المنطقة الثالثة في مصفاة ميناء الأحمدي».
- تعيين أحمد عبدالله المطوع بوظيفة رئيس فريق هندسة التصنيع - (I) في مصفاة ميناء عبدالله.
- اعادة تسمية المسمى الوظيفي لجميلة عبدالله المطيري لتصبح «رئيس فريق هندسة التصنيع - (II) في مصفاة ميناء عبدالله.
- تعيين عبدالله أحمد مندني بوظيفة «رئيس فريق هندسة تصنيع المصفاة في مصفاة ميناء الأحمدي».
- نقل أحمد عبدالله المقهوي لوظيفة «رئيس فريق خدمات المختبر في مصفاة ميناء الأحمدي».
- تعيين محمد رجعان العازمي بوظيفة «رئيس فريق خدمات المختبر» في مصفاة ميناء عبدالله.