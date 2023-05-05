وفقا لاتفاقية التعاون البحثي بين جامعة الكويت وشركة نفط الكويت في مجال البحث والتنمية الإستراتيجية الموقعة بين الطرفين في يوليو 2019 لمدة 5 سنوات والخاصة بالتعاون في مجال المكامن والنفط الثقيل والغاز الطبيعي من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة وتحسين عمليات إنتاج وتكرير النفط وتطوير العمليات الصناعية والتكنولوجية من خلال البحث العلمي، نظمت جامعة الكويت الحفل الختامي للورشة التدريبية بعنوان «التقييم المخبري للغمر بالبوليمر من خلال مشروع التقييم المخبري بالغمر بالبوليمر تحت إشراف د.مشعل الغريب من قسم هندسة البترول بكلية الهندسة والبترول والمخصصة لمهندسي مكامن البترول في شركة نفط الكويت وذلك في يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 بتمام الساعة 12:30 ظهرا في قاعة اجتماعات عميد كلية الهندسة والبترول.



وقد حضر الحفل الختامي من جانب جامعة الكويت كل من القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د.عثمان الخضر، ومساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث د.نورية الكندري، ومساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين الغبرا، والقائم بأعمال عميد كليه الهندسة والبترول د.خالد الهزاع، ورئيس قسم هندسة البترول د.مبخوت الدوسري، والعميد المساعد للشؤون العلمية أ.د.سرور العتيبي، أما من جانب شركة نفط الكويت فقد حضر كل من بدر المنيفي، نائب الرئيس التنفيذي للغاز والابتكار، وحمد الزعابي، مدير مجموعة الابتكار والتكنولوجيا، وعبدالله العتيبي، رئيس فريق التخطيط والمساندة، وداوود كمال رئيس فريق تعزيز استخلاص الهيدروكربون، ود.محمد الميريري مدير مشاريع تعزيز استخراج النفط، ود.رضا غربي مستشار أول في الشركة.



وافتتح الحفل بكلمة أ.د.عثمان الخضر القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث رحب فيها بالحضور وعرض جوانب التعاون العلمي والبحثي المشترك بين المؤسستين، حيث أكد على ما تبذله جامعة الكويت من جهود مستمرة قي سبيل تذليل العقبات أمام تحقيق التعاون البحثي المثمر مع مؤسسة شركة نفط الكويت العريقة.



من جانبه، صرح د.مشعل الغريب المشرف على مشروع التقييم المخبري بالغمر بالبوليمر بأن الورشة التدريبية تهدف إلى تعريف مهندسي مكامن البترول بالأساليب العلمية المتبعة في تقييم محاليل البوليمر المستخدمة في عمليات الغمر بالبوليمر لتحسين كفاءة الإنتاج من مكامن النفط.



وأضاف د.الغريب أنه تم خلال الورشة التدريبية التي مدتها خمسة أيام تقديم محاضرات فنية متخصصة في تقييم عمليات الغمر بالبوليمر المتبعة لزيادة كفاءة الإنتاج من مكامن النفط. وتابع قائلا: «كما قمنا بالعديد من التجارب المخبرية لتقييم محاليل البوليمر المرشحة للاستخدام في عمليات الغمر بالبوليمر، حيث انقسمت محاور الورشة إلى محورين رئيسين: المحور النظري: وتم خلاله تعريف مهندسي المكامن بطريقه الغمر بالبوليمر والأسس التي يتم من خلالها تقييم محاليل البوليمر للحصول على أعلى معدل كفاءة للإنتاج، والمحور العملي وتم خلاله القيام بعمل تجارب في مختبرات الإنتاج البترولي المحسن في جامعة الكويت لتقييم محاليل البوليمر.



وصرحت مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين الغبرا، بأن جامعة الكويت ترحب بعملية التعاون مع شركة نفط الكويت فيما يخدم البحث والتطوير والتنمية الشاملة في البلاد، متمنية أن يعود هذا التعاون بالفائدة على الباحثين.



وفي نهاية الحفل الختامي، تم تكريم مهندسي مكامن البترول في شركة نفط الكويت المشاركين في الدورة التدريبية والتقاط الصور التذكارية.



من جانبه، أشار نائب الرئيس التنفيذي للغاز والابتكار م.بدر المنيفي إلى العلاقة بين شركة نفط الكويت وجامعة الكويت والتي تمثل المستقبل، لافتا إلى أن هذه البادرة والتي تساهم في رفع مستوى موظفي شركة نفط الكويت لم تأت إلا بعد رؤية ما تتميز به مخرجات كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، متمنيا التوفيق للجميع والمزيد من التطور والتقدم في المجالات المختلفة.