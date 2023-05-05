دمشق- هدى العبود



أعلنت شركة «إيبلا» للإنتاج الفني، عن إهداء عملها الأخير «مال القبان» إلى روح الفنان الراحل محمد قنوع.



وظهر سيف الدين سبيعي مخرج «مال القبان» عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، معلنا عن رغبتهم بالاتفاق مع المنتج هلال أرناؤوط بإهداء العمل لروح قنوع، الذي ختم به مسيرته الفنية ودوره الأخير فيه.



والمسلسل من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وتدور أحداثه حول العديد من القصص الاجتماعية في الحياة السورية الحقيقية توضح الوضع الذي يعيشه السوريون في الوقت الحالي والمشاكل والأزمات التي يواجهها السوريون بحياتهم كل يوم، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



كما أهدت شركة «أم بي» مسلسل «زقاق الجن» للفنان الراحل شادي زيدان بعد وفاته نهاية فبراير الفائت، حيث كان آخر عمل له، كما أهدى المخرج الليث حجو «سفربرلك» لروح حاتم علي.