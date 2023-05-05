عبدالعزيز الفضلي



تواصل وزارة التربية تعاونها مع وزارة الداخلية متمثلة بإدارة الجرائم الإلكترونية والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في إلقاء المحاضرات التوعوية لطلبة المدارس لرفع التوعية لديهم بكل ما يخص الأمور الأمنية، وبهذا الشأن أقيمت محاضرة بثانوية أم زياد الأشجعية. وقامت الرائد لطيفة الفيلكاوي من إدارة الجرائم الإلكترونية بتعريف معنى الجرائم الإلكترونية للطالبات وكيفية تجنبها وتم التركيز على الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت وكيفية الحفاظ على سرية معلوماتهن لتجنب تعرضهن لأي جريمة إلكترونية، بالإضافة إلى تعريف الطالبات كيفية التواصل مع الجرائم الإلكترونية في حال التعرض لأي مشكلة.



وبدورها، ذكرت الرائد سارة فريدون من الإعلام الأمني بعض النصائح للطالبات للوقاية في حال تعرضن لأي مشكلة، منها عدم الاستجابة لأي محاولة ابتزاز مع التبليغ الفوري للجهات المختصة وفي حال التعرض لأي إساءة لابد من توثيق الأدلة فورا.



كما نبهت فريدون على أن التعدي على خصوصية الآخرين ونشر المعلومات على مواقع التواصل جريمة يعاقب عليها القانون، وتطرقت إلى أهمية عدم تزويد الغرباء بالمعلومات الخاصة والسرية، وكذلك ضرورة الحرص على تفادي الروابط المشبوهة أو شراء البطاقات الإلكترونية من المصادر غير الموثوقة، متمنية للطلبة والطالبات عاما دراسيا آمنا وناجحا.