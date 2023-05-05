بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري، انه تقرر تأجيل عقد الجمعيات العمومية وإجراء انتخابات مجالس الإدارات للجمعيات التعاونية اعتبارا من تاريخ 8 الجاري حتى 16 يونيو المقبل.



وبين المطيري في تصريح صحافي، أن هذا القرار جاء بعد أن تسلمت «الشؤون» كتابا من وزارة الداخلية بشأن التأجيل بسبب تحديد موعد انتخابات مجلس الأمة في السادس من يونيو المقبل.



وأشار إلى أن الوزارة ستحدد لاحقا مواعيد عقد اجتماع الجمعيات العمومية وانتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي تم تأجيلها خلال الفترة المذكورة.