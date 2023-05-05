بشرى شعبان



أصدرت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. بيبي العميري قرارات إدارية بتثبيت 6 موظفين في مناصب إشرافية بالهيئة، وهم كما يلي:



٭ خولة سعود امل، للعمل بوظيفة «مراقب شؤون النزلاء والعاملين» في إدارة المركز الطبي التأهيلي بقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ومراكز رعاية المعاقين.



٭ ليلى سعد بليق العازمي، للعمل بوظيفة «رئيس قسم السجلات الطبية» في إدارة الخدمات الطبية بقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ومراكز رعاية المعاقين.



٭ ليلى عبد الرزاق ابراهيم، للعمل بوظيفة «رئيس قسم الرواتب» في مراقبة الحسابات بإدارة الشؤون المالية بقطاع الشؤون الإدارية والمالية ودور الرعاية الاجتماعية.



٭ عبدالرحمن احسان نهار الشمري، للعمل بوظيفة «رئيس قسم التحقيقات والقضايا» في مراقبة الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية بقطاع المدير العام.



٭ حسين عبدالله محمد، للعمل بوظيفة «مراقب التوريد والمخازن» في إدارة الشؤون المالية بقطاع الشؤون الإدارية والمالية ودور الرعاية الاجتماعية.



٭ آمنة عبد الهادي جاسم صفر، للعمل بوظيفة «مراقب نظم المعلومات» في إدارة مركز نظم المعلومات بقطاع الشؤون الإدارية والمالية ودور الرعاية الاجتماعية.