عبدالعزيز الفضلي



أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية بالتكليف سعود الجويسر في تعميم اصدره وتلقت «الأنباء» نسخة منه بدء استقبال إدارة التوريدات والمخازن بمنطقة صبحان المواد المسترجعة اعتبارا من 21 الجاري وذلك في مراقبة المخازن قسم الإرجاع والإعارة. وأكد الجويسر في تعميمه على ضرورة مراعاة بعض الأمور في حال تسليم المواد المسترجعة منها: أولا ـ المواد التابعة للتواجيه الفنية والإدارات المركزية:



لا يجوز إعادة المواد التالفة والمرتجعة والتي يتم صرفها بعد اعتماد التواجيه الفنية أو الإدارات المركزية إلا بعد اعتماد استمارة طلب الإعادة من نفس الجهات المذكورة.



(مواد التوجيه الفنية ـ إدارة التقنيات ـ إدارة نظم المعلومات ـ إدارة الصيانة..إلخ).



ثانيا ـ الأجهزة المكتبية (آلة تصوير ـ جهاز فاكس): لا تتم إعادة المواد المذكورة إلا بعد استمارة طلب الإعادة من قبل فنيي جهة الاختصاص (إدارة الخدمات العامة ـ مراقبة السجل العام ـ قسم التصوير).



ثالثا ـ الأثاث المكتبي والإداري: تتم إعادة المواد المذكورة بعد اعتماد استمارة طلب إعادة من قبل اللجنة المختصة في إدارة التوريدات والمخازن قسم الإرجاع والإعارة، مع ضرورة إبلاغ الجهات التابعة ذات الصلة بالتعميم.



وأوضح الجويسر أنه «سيتم استقبال طلبات استمارات الإعادة بالموعد المسبق فقط».