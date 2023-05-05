ترأس وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وفد الكويت المشارك بأعمال الاجتماع الـ 36 للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم في العاصمة العمانية (مسقط).



وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز العمل الشبابي المشترك بين دول المجلس وضرورة تطويره بما يحقق تطلعات الشباب الخليجي.



كما تم التشديد على العمل لتذليل كافة السبل أمام الشباب للإبداع والتميز عبر تنظيم البرامج والأنشطة والملتقيات الشبابية المشتركة لتبادل الخبرات والتجارب وفق خطط واضحة.



وأشادت اللجنة بالمقترحات التي قدمتها الكويت لتطوير العمل الشبابي، معتبرة أن اختيار الكويت لترؤس لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة للخطة الاستراتيجية للجنة لرسم خطط وسياسات مشتركة للارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية الخليجية دليل على تميز العمل الشبابي في الكويت.



وشددت اللجنة حرصها على تكثيف الأنشطة والبرامج المقدمة للشباب تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس بضرورة دعم الشباب بكل المجالات.