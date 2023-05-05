في إطار تعهدات الكويت بمؤتمر بروكسل الثالث لتقديم العون الإنساني للاجئين السوريين في إقليم كردستان شمال العراق، زار وفد الصندوق الكويتي للتنمية أول من أمس مشروع إعادة تأهيل نظام تخزين وتوزيع المياه، للإسهام في تحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين بمخيم عربت في إقليم كردستان شمال العراق.



ويهدف المشروع لزيادة سعة تخزين المياه من خلال تركيب مضخات تخزين إضافية، وتحسين نظام توزيع المياه، وتم تنفيذه ضمن اتفاقية سابقة للصندوق الكويتي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدم الصندوق بمقتضاها منحة 2.6 مليون دولار أميركي.



وتأتي الزيارة ضمن دعوة الوفد لافتتاح مركز تسجيل اللاجئين في بلدية بحركه بإقليم كردستان شمال العراق، والذي يخدم 160 ألف لاجئ، ويأتي المركز ضمن مشروع تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات في مخيمات اللاجئين السوريين.



كما تفقد الوفد خلال زيارته للمخيم أوضاع اللاجئين والتقوا عددا من السكان، وقال حامد خليل من الجمهورية العربية السورية انه وصل مع عائلته إلى المخيم في 2013 لا يملكون شيئا وبدأ العمل كعامل لمجاراة أمور الحياة الصعبة، وقرر بعدها استثمار تعليمه كونه حاصلا على هندسة كهربائية، ليصبح معلما في المدرسة، بالإضافة إلى ذلك خصص خليل جانبا من منزله لتصليح الأدوات الكهربائية، ليساعده هذا الاستثمار على بناء منزله والصرف على عائلته.



وفي هذا السياق، قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية وليد البحر إن الكويت دأبت منذ زمن بعيد على مد يد العون لكل المنكوبين في مختلف بلدان العالم، لاسيما الأشقاء اللاجئين السوريين للحد من معاناة المتضررين الأبرياء، وتوفير المساعدات الإنسانية الطارئة والمساهمة في تأمين الحياة الكريمة لهم.



من جانبه، أعرب مدير مخيم عربت بايان سلام عن سعادته بزيارة الوفد وقدم شرحا موجزا حول المخيم ومرافقه واستعرض اهم احتياجاته، مبينا أن المخيم يضم أكثر من 9 آلاف لاجئ ممن يلزمهم تأمين العديد من المستلزمات الضرورية.



وفي ختام الزيارة، كرم البحر كلا من مدير المخيم بايان سلام ومدير مشروع المياه مروان عمر تقديرا لجهودهم المبذولة لتخفيف معاناة اللاجئين.