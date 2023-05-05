نشرت جريدة «الكويت اليوم» مرسوم رقم 64 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وجاء فيه:



- بعد الاطلاع على الدستور،



- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ، الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،



- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،



- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والقوانين المعدلة له،



- وعلى المرسوم رقم 62 لسنة 2023 بحل مجلس الأمة،



- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،



- وبعد موافقة مجلس الوزراء،



رسمنا بالآتي:



مادة أولى: يُدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء 17 ذو القعدة 1444هـ الموافق 6 يونيو 2023م.



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



ولي العهد



مشعل الأحمد الجابر الصباح



رئيس مجلس الوزراء



أحمد نواف الأحمد الصباح