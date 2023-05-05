أعلن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أن رحلات الجسر الجوي الكويتي التي انطلقت أولاها امس مستمرة لمدة أربعة أيام متتالية بواقع رحلة يوميا، ويأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات السامية وحرصا من الكويت على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة.



وقال الشيخ سالم العبدالله في بيان لوزارة الخارجية إنه بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وقرار مجلس الوزراء القاضي بإرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لجمهورية السودان الشقيقة، نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان بالسرعة الممكنة من منطلق حرص الكويت على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة، فقد قامت «الخارجية» ترجمة لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة ضمت في عضويتها بالإضافة إلى الوزارة كلا من وزارات الدفاع والمالية والصحة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي. وأضاف أن اللجنة تعنى بتسيير جسر جوي بين الكويت وجمهورية السودان لتأمين إيصال المساعدات والمعونات الإغاثية والطبية بالسرعة الممكنة، وقد انطلقت أولى رحلات الجسر الجوي صباح امس، على أن تستمر الرحلات الجوية لمدة أربعة أيام متتالية بواقع رحلة يوميا، ومن ثم يتم التنسيق مع الجهات المعنية مجددا لاستكمال الجسر الجوي.



من جانبه، أكد سفيرنا لدى السودان د.فهد الظفيري الدور الإنساني للكويت والقيادة الحكيمة في المسارعة بتقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة، وأنها بقرار مجلس الوزراء بضرورة إرسال مساعدات إغاثية وطبية إلى جمهورية السودان تكون من أوائل الدول التي سارعت بتقديم المساعدة والإغاثة للشعب السوداني الشقيق.



وقال الظفيري لـ «كونا» إن الجسر الجوي الكويتي يأتي بناء على التعليمات السامية للقيادة السياسية الحكيمة وبتوجيهات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومتابعة حثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.



وأضاف أنه تم تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارات الدفاع والمالية والصحة إضافة إلى الهلال الأحمر الكويتي بتسيير رحلات جوية إلى مطار بورتسودان محملة بأكثر من 75 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية موضحا أنه سيتم تقديمها إلى وزارة الصحة الاتحادية في السودان وإلى جمعية الهلال الأحمر السوداني.



من جانبه، قال السفير السوداني لدى البلاد عوض الكريم إن رحلات الجسر الجوي الكويتي تأتي استمرارا لنهج دول الكويت المبارك في مد يد العون للأشقاء والأصدقاء عند حدوث الملمات، معربا عن شكره للكويت ممثلة بالقيادة السياسية والحكومة والشعب الكويتي الكريم الذي لم يبخل في نصرة الأشقاء.



وأعرب السفير السوداني عن شكره أيضا لوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الذي أبدى اهتماما ملحوظا بما يحدث في السودان وما يعانيه الشعب السوداني من ظروف قاسية، وأولى الشق الإنساني من الأزمة اهتمامه الكبير ووضعه في صدارة جدول اهتماماته.



بدورها، أشادت جمعية الهلال الأحمر بالخطوة الإنسانية للكويت في إطلاق جسر جوي لإغاثة الأشقاء في السودان وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي إن الكويت كانت دائما في طليعة الدول المقدمة للمساعدات الإنسانية والتنموية، مضيفا أن المساعدات الطبية تأتي بناء على توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بإرسال مساعدات عاجلة إلى الأشقاء في السودان.



وأضاف الحساوي أن هناك عددا آخر من الطائرات سيتوجه إلى السودان عبر جسر جوي لإغاثة الأشقاء هناك، معربا عن شكره لوزارة الدفاع لتسخير الطائرات ووزارات الخارجية والصحة والمالية والشؤون الاجتماعية وغيرها لمساهمتهم في إنجاح المهمة الإنسانية، داعيا أهل الخير والقطاع الخاص إلى تقديم المساعدات العاجلة الى الشعب السوداني الشقيق في الظروف الحالية التي يمر بها.



ولفت إلى أن جمعية الهلال الأحمر فتحت باب التبرع من خلال موقعها الإلكتروني، مضيفا أن الوضع الذي يمر به الأشقاء في السودان يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات الإنسانية لإغاثتهم.



وأوضح أن الجمعية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري ونظيره السوداني وزعت أمس 1750 سلة غذائية على المتضررين في ود مدني، كما تم توزيع 2000 وجبة جاهزة للمسافرين، كذلك توزيع 1500 مادة صحية للمسافرين في بورتسودان.