قال مدير «زكاة كيفان» التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالغفور بدر العبدالغفور، إن مشروع كفالة الأيتام واحد من أهم المشاريع الإنسانية التي نهتم بها داخل الكويت وخارجها. وأضاف العبدالغفور: نقدم من خلال هذا المشروع الكفالة الشهرية التي تساعد اليتيم على توفير الاحتياجات الشهرية الأساسية، وتبلغ قيمتها داخل الكويت 20 دينارا وخارجها 15 دينارا، مبينا أنهم يحرصون على إيصال الكفالات يدا بيد، ونقيم للأيتام الأنشطة الترفيهية وبرامج الدعم النفسي للأيتام وحلقات القرآن الكريم، ونتابع عن كثب مستواهم التعليمي، وبفضل الله جل وعلا من أيتام النجاة الخيرية الطبيب والمهندس والمعلم وغيرهم من الطاقات البشرية، التي تعمل بكل جد وإخلاص من أجل تنمية وتقدم وتطور بلدانهم.