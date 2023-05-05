أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي على تنفيذ الأحكام الواردة في قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتسخير كافة إمكانيات وطاقات البلدية لإنجاح العرس الديموقراطي الخاص بانتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي ستجرى يوم الثلاثاء 6 يونيو المقبل.



وشدد المنفوحي خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجان البلدية وفرقها الميدانية على أهمية تطبيق اللوائح والنظم بشأن المقار والإعلانات الانتخابية وإزالة الإعلانات غير المرخصة والعشوائية. وأعلن عن فتح باب استقبال طلبات المرشحين لترخيص المقار والإعلانات الانتخابية اعتبارا من اليوم الجمعة بجميع فرع البلدية في المحافظات.



ودعا جميع المرشحين عند تقديم طلبات ترخيص المقار والإعلانات الانتخابية إلى ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة والمتضمنة بالنسبة لترخيص المقر الانتخابي: صورة من البطاقة المدنية للمرشح، وصورة من كتاب الترشيح، وكتاب من صاحب العلاقة محدد فيه موقع المقر ومرفق معه كروكي، إلى جانب توقيع تعهد بالالتزام بالنظم والضوابط لإعادة المكان إلى حالته السابقة، وكذلك الحصول على موافقة الإدارة العامة لقوة الإطفاء، وأيضا موافقة وزارة الداخلية على موقع المقر، ودفع رسم ترخيص المقر الانتخابي عن طريق «الكي نت» قدره 200 دينار وتأمين قدره 500 دينار لاستخراج الترخيص المؤقت بشكل رسمي.



ولفت إلى أن هناك مستندات مطلوب تقديمها فيما يخص تعبئة نموذج خاص لطلب ترخيص إعلان المرشح تشمل كتاب الترشيح للمرشح صادر من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى صورة من بطاقته المدنية ورخصة المقر الانتخابي، للسماح بترخيص إعلانات انتخابية للمرشح توضع داخل المقر الانتخابي فقط.