وضع اللوائح والضوابط لتشغيل وسائل النقل الجماعي تحت مظلة حكومية واحدة بناء على كتاب وزارة الداخلية للتنسيق بين الشركات العاملة في البلاد



بداح العنزي



شددت رئيسة لجنة المخطط الهيكلي المعمارية م.شريفة الشلفان، على أهمية وضع الضوابط لتشغيل وسائل النقل الجماعي تحت مظلة حكومية واحدة.



وقالت الشلفان بعد نهاية اجتماع اللجنة، انه تم بحث الاستراتيجية المكانية وتصور المخطط الهيكلي للتوسع العمراني المستقبلي واستعمالات الأراضي، مشيرة إلى ضرورة خلق فرص وظيفية بالقرب من أماكن السكن المستقبلية من خلال توسع المنطقة الحضرية الحالية أو المناطق الإقليمية شمال البلاد وجنوبها.



وذكرت أن الاستراتيجية المكانية تهدف إلى توفير توزيع متنوع ومتوازن لاستعمالات الأراضي في أنحاء الدولة بينما المخططات المعروضة لم تترجم هذه الرؤية بطريقة واضحة، موضحة أن اللجنة ناقشت الإقليم الجنوبي المتوقع أن تصل مساحة الأراضي السكنية فيه إلى 35.8% من المساحة الكلية بينما تقابلها زيادة ضئيلة بنسبة 1.6% للاستعمالات التجارية مع انخفاض في نسبة الأراضي الصناعية، ليصل إلى 10.3%، وهذا بعكس التوجه بزيادة تركيز الأنشطة الصناعية في هذا الإقليم. وأوضحت أن اللجنة ناقشت أيضا الملاحظات التي وردت في كتاب وزارة الداخلية بشأن النقل العام، مبينة أن من أهم هذه الملاحظات التنسيق بين شركات النقل الجماعي العاملة في البلاد والإسراع في العمل على اكتمال الجانب التنظيمي ووضع اللوائح والضوابط لتشغيل وسائل النقل الجماعي تحت مظلة حكومية واحدة، لافتة الى حرص اللجنة على وضع تلك الملاحظات بعين الاعتبار عند رفع التوصيات النهائية بخصوص المخطط الهيكلي العام الرابع للدولة. وبينت الشلفان أن اللجنة ستستكمل مراجعة التقارير المتبقية والملاحظات المذكورة في اجتماعاتها القادمة تمهيدا لعمل ملاحظاتها النهائية.