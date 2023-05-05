تعقد جامعة الدول العربية في القاهرة الأحد المقبل اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية لبحث الحرب في السودان ومسألة عودة سورية إلى الجامعة، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس ديبلوماسي رفيع المستوى.



وقال الديبلوماسي طالبا عدم نشر اسمه إنه «تقرر عقد دورتين غير عاديتين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل، على أن تخصص الدورة الوزارية الأولى لمناقشة تطورات الأزمة السورية ومسألة إعادة دمشق لشغل مقعدها في الجامعة، في حين ستبحث الدورة الثانية الحرب الدائرة في السودان».



وسيبحث الاجتماع المخصص للسودان الوضع في هذا البلد «بأبعاده كافة، السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية»، وفق المصدر.



وبحسب المصدر الديبلوماسي نفسه، فقد «تقرر عقد اجتماعات تحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين غدا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للإعداد والتحضير لهاتين الدورتين الوزاريتين غير العاديتين».



كما سيتم، وفق المصدر نفسه، عقد «اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب قبيل انعقاد الدورتين غير العاديتين».



وسيرأس هذه الاجتماعات وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الجامعة العربية.